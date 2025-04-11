«Манчестер Сити» придётся заплатить 100 млн фунтов за игрока «Ноттингема»

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вчера, 21:06

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Ноттингема» .

Как сообщается, «лесники» запросили за своего футболиста 100 млн фунтов стерлингов. «Горожане» могут заплатить эту сумму.