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«Манчестер Сити» придётся заплатить 100 млн фунтов за игрока «Ноттингема»

вчера, 21:06

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Ноттингема» Моргану Гиббс-Уайту.

Как сообщается, «лесники» запросили за своего футболиста 100 млн фунтов стерлингов. «Горожане» могут заплатить эту сумму.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:09
Морган хоть и круто прибавил в последние годы, но он точно не стоит сотню млн фунтов!!! 60-70 его красная цена и то только потому, что англичанин и за то, что Ноттингем будет играль в ЛЧ....
Сити сейчас в поиске замены КДБ и этим многие клубы будут пользоваться. Может лучше пойти за Вирцем, да он будет стоить больше сотни, но он молодой и крутой игрок плюс по стилю точно игрок для Пепа!!!
adekvat
adekvat
вчера в 21:37
Придется, звучит как будто кто то заставляет. Шейхи заплатят для них это ни деньги.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:22
Нахой не нужен)))
Гость
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