«Манчестер Сити» придётся заплатить 100 млн фунтов за игрока «Ноттингема»

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Ноттингема» Моргану Гиббс-Уайту.
Как сообщается, «лесники» запросили за своего футболиста 100 млн фунтов стерлингов. «Горожане» могут заплатить эту сумму.
«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Ноттингема» Моргану Гиббс-Уайту.
Как сообщается, «лесники» запросили за своего футболиста 100 млн фунтов стерлингов. «Горожане» могут заплатить эту сумму.
Сити сейчас в поиске замены КДБ и этим многие клубы будут пользоваться. Может лучше пойти за Вирцем, да он будет стоить больше сотни, но он молодой и крутой игрок плюс по стилю точно игрок для Пепа!!!
Сити сейчас в поиске замены КДБ и этим многие клубы будут пользоваться. Может лучше пойти за Вирцем, да он будет стоить больше сотни, но он молодой и крутой игрок плюс по стилю точно игрок для Пепа!!!