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«Тоттенхэм» рассчитывает выкупить Теля у «Баварии»

вчера, 20:10

Нападающий Матис Тель, принадлежащий «Баварии», выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды.

Руководство «шпор» удовлетворено игрой футболиста и изучает возможность его полноценного трансфера. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Клуб не намерен воспользоваться опцией выкупа за оговоренную в контракте сумму в размере 50-55 миллионов евро и планирует возобновить переговоры с «Баварией».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, у Теля нет перспектив дальнейшего развития в составе мюнхенского клуба при нынешнем руководстве и тренерском штабе. Клуб настаивает на продаже игрока в грядущее трансферное окно.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:37
Если Баварии не нужен,то отдадут.
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