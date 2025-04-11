«Тоттенхэм» рассчитывает выкупить Теля у «Баварии»

1744391433

вчера, 20:10

Нападающий , принадлежащий «Баварии», выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды.

Руководство «шпор» удовлетворено игрой футболиста и изучает возможность его полноценного трансфера. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Клуб не намерен воспользоваться опцией выкупа за оговоренную в контракте сумму в размере 50-55 миллионов евро и планирует возобновить переговоры с «Баварией».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, у Теля нет перспектив дальнейшего развития в составе мюнхенского клуба при нынешнем руководстве и тренерском штабе. Клуб настаивает на продаже игрока в грядущее трансферное окно.