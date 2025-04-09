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Опубликован список самых дорогих вингеров мира

вчера, 15:55

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих вингеров мира. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Винисиус Жуниор («Реал») — 200 миллионов евро.

2. Ламин Ямаль («Барселона») — 180 миллионов евро.

3. Букайо Сака («Арсенал») — 150 миллионов евро.

4. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 130 миллионов евро.

5. Родриго Силва («Реал») — 100 миллионов евро.

6. Луис Диас («Ливерпуль») — 85 миллионов евро.

7 — 9. Майкл Олисе («Бавария») — 80 миллионов евро.

7 — 9. Хвича Кварацхелия (ПСЖ) — 80 миллионов евро.

7 — 9. Рафинья («Барселона») — 80 миллионов евро.

10. Рафаэл Леау («Милан») — 75 миллионов евро.

Ранее портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих фланговых защитников.

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Grizly88
Grizly88
вчера в 17:44
Раньше топ игрока можно было купить за 10 лямов
Digger88
Digger88
вчера в 16:07, ред.
Одни обуглившиеся, 2 бледнолицых всего. Тут волей-неволей расистом станешь.
Филипка и хвичку убрать - можно заголовок сменить - "Опубликован список самых дорогих НИГЕРОВ мира"
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 16:03
Леау - "зажравшийся" пижон. Диас вообще топом не был никогда, Фоден хотя бы пару лет хоть поиграл. Винисиус уже тоже не айс.
П. С. Мбаппе так-то тоже вингер.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:57
мда уж...за что такие бабки?
Гость
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