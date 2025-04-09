Опубликован список самых дорогих вингеров мира

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих вингеров мира. Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Винисиус Жуниор («Реал») — 200 миллионов евро.
2. Ламин Ямаль («Барселона») — 180 миллионов евро.
3. Букайо Сака («Арсенал») — 150 миллионов евро.
4. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 130 миллионов евро.
5. Родриго Силва («Реал») — 100 миллионов евро.
6. Луис Диас («Ливерпуль») — 85 миллионов евро.
7 — 9. Майкл Олисе («Бавария») — 80 миллионов евро.
7 — 9. Хвича Кварацхелия (ПСЖ) — 80 миллионов евро.
7 — 9. Рафинья («Барселона») — 80 миллионов евро.
10. Рафаэл Леау («Милан») — 75 миллионов евро.
Ранее портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих фланговых защитников.
Филипка и хвичку убрать - можно заголовок сменить - "Опубликован список самых дорогих НИГЕРОВ мира"
Филипка и хвичку убрать - можно заголовок сменить - "Опубликован список самых дорогих НИГЕРОВ мира"
П. С. Мбаппе так-то тоже вингер.
П. С. Мбаппе так-то тоже вингер.