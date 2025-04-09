Сумма исковых требований к «Крыльям Советов» увеличена до 933 млн рублей

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вчера, 12:38

Вчера состоялось предварительное слушание дела, касающегося задолженности «Крыльев Советов». Основное рассмотрение дела запланировано на май.

По информации источника, компания «РТ-Капитал» увеличила размер своих требований к самарскому клубу в Арбитражном суде Москвы с 897 млн до 933 млн рублей.

В материалах дела отмечается, что истцом было заявлено о повышении размера иска до 933 миллионов рублей.

Исковое заявление «РТ-Капитал» к «Крыльям Советов» связано с невыполнением обязательств по договору займа. Стороны заявили суду о намерении достичь внесудебного урегулирования спора.