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Перед матчем «Будё-Глимт» — «Лацио» город накрыло снежной бурей

вчера, 13:57
Будё-ГлимтЛоготип футбольный клуб Будё-Глимт2 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Со вчерашнего вечера в норвежском Будё бушует сильная снежная буря. К 11 часам утра слой снега достиг 7 сантиметров, а температура упала ниже нуля.

Полярный ветер дует с северо-востока со скоростью от 16 до 27 километров в час. Ожидается, что он усилится и достигнет максимальной скорости в 31 километр в час около 16:00, почти за 3 часа до начала первого матча 1/4 финала Лиги Европы между «Будё-Глимт» и «Лацио».

В 10:30 состоялось заседание Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором присутствовали клубы и местные власти. Несмотря на продолжающийся снегопад, было подтверждено, что игра состоится с учётом улучшения погоды к 14 часам, когда снегопад должен прекратиться. Обмен информацией между делегатами УЕФА и клубами будет осуществляться на постоянной основе.

Искусственный газон полностью покрыт снегом. Во второй половине дня в дело вступят снегоочистители, обеспечивающие быструю уборку снега.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 14:10
Жалко , если этот катаклизм испортит такой интересный матч.
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