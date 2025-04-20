Ташуев остался недоволен судейством в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ахмата» выразил недовольство работой судей в матче 25-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3). Главным арбитром встречи был , а судьей на VAR — .

Ключевой момент был во втором тайме. Мы посмотрели видео внимательно, почитали комментарии, позвонили нейтральным людям. И я хочу спросить о разнице между попаданием мяча в живот и попаданием в руку. По мнению судьи, мяч попал в живот. Вы представляете, какая разница между ударом в руку и в живот? Я не пойму, у них что, линзы плохие, ну смешно. Господин Сергей Карасев видит, что мяч в животе, он (игрок) что, рожает его?

Поэтому я не считаю, что мы проиграли этот матч. Если бы счёт стал 2:1 в нашу пользу, то игра была бы другой. Этим футбол и прекрасен, его обсуждением. Но мы недовольны господином Карасёвым и господином Москалёвым. Конкретно говорю, что арбитры, которые сегодня судили, не понравились.