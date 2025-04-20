Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Ташуев остался недоволен судейством в матче с «Краснодаром»

вчера, 08:28
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев выразил недовольство работой судей в матче 25-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3). Главным арбитром встречи был Владимир Москалёв, а судьей на VARСергей Карасёв.

Ключевой момент был во втором тайме. Мы посмотрели видео внимательно, почитали комментарии, позвонили нейтральным людям. И я хочу спросить о разнице между попаданием мяча в живот и попаданием в руку. По мнению судьи, мяч попал в живот. Вы представляете, какая разница между ударом в руку и в живот? Я не пойму, у них что, линзы плохие, ну смешно. Господин Сергей Карасев видит, что мяч в животе, он (игрок) что, рожает его?

Поэтому я не считаю, что мы проиграли этот матч. Если бы счёт стал 2:1 в нашу пользу, то игра была бы другой. Этим футбол и прекрасен, его обсуждением. Но мы недовольны господином Карасёвым и господином Москалёвым. Конкретно говорю, что арбитры, которые сегодня судили, не понравились.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноНазначены арбитры на матчи 25-го тура РПЛ
18 апреля
ОфициальноНазваны арбитры Клубного чемпионата мира 2025
15 апреля
«Зенит» подал жалобу в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»
15 апреля
ОфициальноФИФА назначила арбитров на матчи Клубного чемпионата мира-2025
14 апреля
ОфициальноРФС первым в мире показал повторы с монитора ВАР на табло стадиона
14 апреля
ОфициальноСтало известно, кто рассудит матч «Динамо» — ЦСКА в Кубке России
14 апреля
Сортировать
Все комментарии
Gotlib
Gotlib
вчера в 09:57
Если бы счёт стал 2-1, то Ташуй приготовил бы к ужину золотую ложку. Но Москаль с Карасëм на пару решили тянуть минотавров к чемпионству. Видимо Галицкий (в "девичестве" Арутюнян) нехило зарядил судей баблом.
shlomo
shlomo
вчера в 09:11
Если бы да кабы.... не нужно уже тапками махать.... никто не мешал забивать с игры.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:01
Почти в каждом матче есть и будут недовольные .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 08:33, ред.
Серёжа качеством судейства недоволен ? А качеством кисломолочных продуктов Ташуев доволен ? Я нет.)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:30, ред.
Ой, а как Зениту наверное это не понравилось вы не представляете. И даже не поныть так как вроде бы отношения к эпизоду не имеют. Это вам не оффсайд у Мартинса. А эпизод тоже типа влияет же на судьбу титула получается, по крайней мере по мнению Ташуева.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 