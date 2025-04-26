«Интер» проявляет интерес к защитнику «Лацио»

1745658568

сегодня, 12:09

«Интер» наблюдает за защитником «Лацио» Марио Хилой Фуэнтесом. Стоит отметить, что у «нерадзурри» хорошие отношения с агентом игрока Алехандро Камано.

Напомним, Хила выступает за «Лацио» с июля 2022 года. Его контракт с клубом действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 24-летний центральный защитник сыграл 38 матчей, в которых забил 2 мяча и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Лацио».