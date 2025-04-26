Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2024/2025

«Интер» проявляет интерес к защитнику «Лацио»

сегодня, 12:09

«Интер» наблюдает за защитником «Лацио» Марио Хилой Фуэнтесом. Стоит отметить, что у «нерадзурри» хорошие отношения с агентом игрока Алехандро Камано.

Напомним, Хила выступает за «Лацио» с июля 2022 года. Его контракт с клубом действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 24-летний центральный защитник сыграл 38 матчей, в которых забил 2 мяча и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Лацио».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Болонья» следит за защитником «Лестера»
Сегодня, 11:56
«Торино» выкупит защитника «Фиорентины»
Сегодня, 11:48
Слухи«Бавария» приобретёт Хёйсена в том случае, если кто-то из защитников уйдёт
Сегодня, 11:31
СлухиПалмер может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 11:02
«Милан» принял решение по будущему Чуквуэзе
Сегодня, 10:48
Слухи«Арсенал» предложит 64 млн евро за Кунде
Сегодня, 08:45
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:38
Тут уже не наблюдать надо а закидывать удочку...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 