«Челси» обыграл «Эвертон» и поднялся в зону еврокубков

«Фиорентина» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (27.04.2025) В 34 туре чемпионата Италии в гости к «Фиорентине» приедет «Эмполи». Предлагаем

«Ювентус» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (27.04.2025) В 34 туре чемпионата «Ювентус» принимает на своем поле «Монцу». Мы предлагаем