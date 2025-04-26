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«Челси» обыграл «Эвертон» и поднялся в зону еврокубков

вчера, 16:28
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

В матче 34-го тура АПЛ «Челси» дома переиграл «Эвертон». Единственный мяч забил нападающий хозяев Николас Джексон (ассистент Энцо Фернандес) на 27-й минуте.

Данная победа позволила «Челси» подняться на пятую строчку (зона еврокубков). «Эвертон» остался на 13-м месте.

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ azkan (раскрыть)
вчера в 23:58
Да они охранять эти 1-0 начали почти сразу, после того, как забили. Про второй тайм вообще молчу, позорище, как будто другая команда вышла, нежели в первом. Не думал, что когда-то скажу это, но спасибо Санчезу за игру, два его сейва позволили победить. Забей Эвертон хотя бы один и всё, синие бы поплыли, пропустили бы второй и всё закончилось бы. Надеюсь, что однажды Челси вернётся и станет той командой, чьи матчи будет желание смотреть. Вчерашний второй тайм смотрел через силу. Лысому недотренеру пора уходить.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:07
Челси и так был в зоне еврокубков.
Сейчас - это зона ЛЧ, на которую вернулись (пока НФ не сыграл свой матч).
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:42
Футбольный 0ПЬ
Брулин
Брулин
вчера в 17:02
Опять валидол в концовке, когда можно было спокойно не доводить до этого.
azkan
azkan
вчера в 16:55
С победой Челси!
Со скрипом или на эконом режиме. В последних матчах Челси делает 20+ ударов здесь только 10. Но хватило для победы. И главное Джексон забил. Чалоба все больше нравится. Он крепко занял основу.
Снова с 60 минуты начали играть на удержание. И чуть не поплатились. Два убойных момента у Эвертона и спас Санчес. Однозначно игрок матча должен быть.
Но с такой игрой и реализацией очень трудно побеждать Ливерпуль, Ньюкасл, Форест и даже МЮ.
Но все равно удачи синим и побед!
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:35
Трудная, но очень важная победа для Челси, что позволило им вернуться в лигочемпионскую зону, а это очень важно для синих! Для Эвертона оставшиеся матчи ничего не значат, они просто доигрывают сезон, но стоит пртзнать, что возвращение Мойеса пошло на пользу ирискам. Думаю в следующем сезоне Эвертон попьет кровушки многим
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:33, ред.
Это зона лч уже!!))) хватит ли силенок остаться в ней?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:30
Еврокубки для них будет радость...
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:30
Трудная и важная победа "Челси"!
Теперь держаться за зону еврокубков!
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