«Челси» обыграл «Эвертон» и поднялся в зону еврокубков

В матче 34-го тура АПЛ «Челси» дома переиграл «Эвертон». Единственный мяч забил нападающий хозяев Николас Джексон (ассистент Энцо Фернандес) на 27-й минуте.
Данная победа позволила «Челси» подняться на пятую строчку (зона еврокубков). «Эвертон» остался на 13-м месте.
Со скрипом или на эконом режиме. В последних матчах Челси делает 20+ ударов здесь только 10. Но хватило для победы. И главное Джексон забил. Чалоба все больше нравится. Он крепко занял основу.
Снова с 60 минуты начали играть на удержание. И чуть не поплатились. Два убойных момента у Эвертона и спас Санчес. Однозначно игрок матча должен быть.
Но с такой игрой и реализацией очень трудно побеждать Ливерпуль, Ньюкасл, Форест и даже МЮ.
Но все равно удачи синим и побед!
Со скрипом или на эконом режиме. В последних матчах Челси делает 20+ ударов здесь только 10. Но хватило для победы. И главное Джексон забил. Чалоба все больше нравится. Он крепко занял основу.
Снова с 60 минуты начали играть на удержание. И чуть не поплатились. Два убойных момента у Эвертона и спас Санчес. Однозначно игрок матча должен быть.
Но с такой игрой и реализацией очень трудно побеждать Ливерпуль, Ньюкасл, Форест и даже МЮ.
Но все равно удачи синим и побед!