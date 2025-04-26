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«Пари НН» обыграл «Ахмат» в битве аутсайдеров РПЛ

сегодня, 16:14
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

В матче 26-го тура РПЛ «Пари НН» обыграл «Ахмат», прервав свою шестиматчевую серию без побед. Единственный мяч на 45+7-й минуте забил нападающий нижегородцев Хуан Мануэль Боселли, реализовав пенальти.

Данная победа позволила «Пари НН» сравняться с «Ахматом» по количеству набранных очков (23). Однако нижегородцы смогли обойти грозненцев за счёт результатов личных встреч. Теперь «Пари НН» занимает 13-ю строчку, а «Ахмат» 14-ю. Спасительное 12-е место занимают «Химки», которые также набрали 23 очка, но имеют игру в запасе.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:20
Ахмат всё ближе к ФНЛ...
lukarelli
lukarelli
сегодня в 16:19
Интересно,а чего судьи так Нижний топят?
Limonov
Limonov
сегодня в 16:18
С Победой НН!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:16
Важная победа парижан)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:15
Борьба за выживание тоже в разгаре!
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