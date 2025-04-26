«Пари НН» обыграл «Ахмат» в битве аутсайдеров РПЛ

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сегодня, 16:14

В матче 26-го тура РПЛ «Пари НН» обыграл «Ахмат», прервав свою шестиматчевую серию без побед. Единственный мяч на 45+7-й минуте забил нападающий нижегородцев , реализовав пенальти.

Данная победа позволила «Пари НН» сравняться с «Ахматом» по количеству набранных очков (23). Однако нижегородцы смогли обойти грозненцев за счёт результатов личных встреч. Теперь «Пари НН» занимает 13-ю строчку, а «Ахмат» 14-ю. Спасительное 12-е место занимают «Химки», которые также набрали 23 очка, но имеют игру в запасе.