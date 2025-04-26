«Динамо» и «Зенит» не выявили победителя в матче РПЛ

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сегодня, 15:56

«Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ (1:1).

Гости вышли вперед на 18-й минуте благодаря голу Педро. На 41-й хозяева сравняли счет, отличился Ярослав Гладышев.

После этой игры «Динамо» идет на 5-м месте (47 очков), «Зенит» находится на 2-й строчке (54 балла).