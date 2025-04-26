«Динамо» и «Зенит» не выявили победителя в матче РПЛ

«Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ (1:1).
Гости вышли вперед на 18-й минуте благодаря голу Педро. На 41-й хозяева сравняли счет, отличился Ярослав Гладышев.
После этой игры «Динамо» идет на 5-м месте (47 очков), «Зенит» находится на 2-й строчке (54 балла).
В первом тайме, особенно ДО забитого Зенитом гола, я честно говоря, подумал, что сегодня хозяева поля именно питерские.
Динамо как-то трусливо оборонялось, фактически и не помышляя о том, чтобы самим забить.
После 1-0 Зенит, по моему мнению, бросил бегать и сосредоточился на обороне своих ворот, хотя ничего, чтобы говорило о ЯРОСТНОМ желании БГ отыграться, не было. Просто решили потихоньку-полегоньку взять свои три очка.
За что и поплатились.
Далеко не самый мастеровитый в составе Динамо Гладышев взял да и забил! ))
Причём, в штрафной Зенита яблоку негде было упасть от игроков с берегов Невы. А подиж ты! ))
Вот во втором тайме Динамо забегало, но это "забегало" было ни о чём. Как раз тот случай, когда желание не совпадает с техническим оснащением игроков и их умением ВИДЕТЬ партнёров.
Гладышев, конечно, ЭТО НЕЧТО!
ДВА прекрасных момента иметь и НИ РАЗУ даже в створ не попасть - это нужно суметь! МАСТЕР! ))
Зенит как всегда: минут 15 играет, а потом игроки сваливаются на лютый колхоз.
Когда дельфин и Ерохин вышли на замену, сразу подумал, что, мол, всё: ничейка так и останется.
Теперь смотрим в 19-30 что будет...
В первом тайме, особенно ДО забитого Зенитом гола, я честно говоря, подумал, что сегодня хозяева поля именно питерские.
Динамо как-то трусливо оборонялось, фактически и не помышляя о том, чтобы самим забить.
После 1-0 Зенит, по моему мнению, бросил бегать и сосредоточился на обороне своих ворот, хотя ничего, чтобы говорило о ЯРОСТНОМ желании БГ отыграться, не было. Просто решили потихоньку-полегоньку взять свои три очка.
За что и поплатились.
Далеко не самый мастеровитый в составе Динамо Гладышев взял да и забил! ))
Причём, в штрафной Зенита яблоку негде было упасть от игроков с берегов Невы. А подиж ты! ))
Вот во втором тайме Динамо забегало, но это "забегало" было ни о чём. Как раз тот случай, когда желание не совпадает с техническим оснащением игроков и их умением ВИДЕТЬ партнёров.
Гладышев, конечно, ЭТО НЕЧТО!
ДВА прекрасных момента иметь и НИ РАЗУ даже в створ не попасть - это нужно суметь! МАСТЕР! ))
Зенит как всегда: минут 15 играет, а потом игроки сваливаются на лютый колхоз.
Когда дельфин и Ерохин вышли на замену, сразу подумал, что, мол, всё: ничейка так и останется.
Теперь смотрим в 19-30 что будет...
Невероятное количество проклятий от болельщиков сейчас несётся в адрес Ярика Гладышева, это потеря очков его имени..
Гости были довольно хороши лишь в первые полчаса, затем игра выронялась,
и чем дольше она длилась, тем Зенит становился менее убедительным.
А динамовцы потихоньку прибавляли, в центре становились увереннее, лишь пару раз во втором тайме допустив разрывы в линиях, чем Зенит воспользоваться не удосужился.
А в последние 15 минут Битело трижды выводил на шикарные ударные позиции Гладышева, и реализуй он хотя бы одну из них, сейчас бы были при победе.
Свой гол он, правда, забил, ещё до перерыва, но его проблемы с концентрацией
остаются на месте, их ещё убивать и убивать..
Но есть и плюсы в команде.
Так, вписывается постепенно Глебов, третий матч подряд проводя на неплохом уровне; заметно активизировался Чавес.
Благодаря им двоим центр перестал быть дырявым, и это создаёт кое-какие перспективы для ближайших матчей.
С другой стороны, устал уже писать о травмах в команде.
Однако, продолжать писать приходится- превозмогая усталость, замечу,
что на треньке накануне матча повредил бедро Маухуб и выбыл, видимо,
до конца сезона.
Таким образом, игровые возможности впереди, с учётом того, что весной
так и не набрали форму Макаров и Нгамалё, продолжают сужаться.
Ко второй половине мая в заявку на матчи-то будет кого включать, или опять придётся двойку патронить, и без того покоцанную?..
Невероятное количество проклятий от болельщиков сейчас несётся в адрес Ярика Гладышева, это потеря очков его имени..
Гости были довольно хороши лишь в первые полчаса, затем игра выронялась,
и чем дольше она длилась, тем Зенит становился менее убедительным.
А динамовцы потихоньку прибавляли, в центре становились увереннее, лишь пару раз во втором тайме допустив разрывы в линиях, чем Зенит воспользоваться не удосужился.
А в последние 15 минут Битело трижды выводил на шикарные ударные позиции Гладышева, и реализуй он хотя бы одну из них, сейчас бы были при победе.
Свой гол он, правда, забил, ещё до перерыва, но его проблемы с концентрацией
остаются на месте, их ещё убивать и убивать..
Но есть и плюсы в команде.
Так, вписывается постепенно Глебов, третий матч подряд проводя на неплохом уровне; заметно активизировался Чавес.
Благодаря им двоим центр перестал быть дырявым, и это создаёт кое-какие перспективы для ближайших матчей.
С другой стороны, устал уже писать о травмах в команде.
Однако, продолжать писать приходится- превозмогая усталость, замечу,
что на треньке накануне матча повредил бедро Маухуб и выбыл, видимо,
до конца сезона.
Таким образом, игровые возможности впереди, с учётом того, что весной
так и не набрали форму Макаров и Нгамалё, продолжают сужаться.
Ко второй половине мая в заявку на матчи-то будет кого включать, или опять придётся двойку патронить, и без того покоцанную?..