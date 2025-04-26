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«Динамо» и «Зенит» не выявили победителя в матче РПЛ

сегодня, 15:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ (1:1).

Гости вышли вперед на 18-й минуте благодаря голу Педро. На 41-й хозяева сравняли счет, отличился Ярослав Гладышев.

После этой игры «Динамо» идет на 5-м месте (47 очков), «Зенит» находится на 2-й строчке (54 балла).

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Все комментарии
Palex
Palex ответ Kuvkil (раскрыть)
сегодня в 16:29
Это называется " отсутствие мастерства. Очень сырой игрок, но прессу собирает восторженную
derrik2000
derrik2000 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 16:29
"Все, что я увидел..за Зенит играют пижоны))))"

Я бы добавил: "... или равнодушные барыги",
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 16:26
Больше всего омерзителен Чердак. Такого глубокого лизания Зениту не припомню. Барриос шипами въезжает в ногу-ну ничего мол соперник должен подпрыгнуть от этой ноги)). Надо побеждать 2-0 мол но в конце тирада что очко енто тоже хорошо)). Все действия трактует в пользу Зенита и на протяжение всей игры яростно наяривал на Энрике. Позорище коментаторского цеха..
Сп62
Сп62
сегодня в 16:26
Если теперь Краснодар не станет чемпионом, то непонятно, какие ещё нужны ему подарки. Можно сказать, что Динамо выложило золото южанам на блюдечке. Берите!
альсато
альсато
сегодня в 16:26
Все, что я увидел..за Зенит играют пижоны))))
Kuvkil
Kuvkil
сегодня в 16:25
Глвдышев очень странно бил в своих двух моментах. Не бил, а швырял мяч в сторону ворот. Это очень странно для атакующего игрока. Этот игрок явно не перспективен.
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:24
...да нет, Я сказал что Динамо сделает Зеню, а Кони Вас...! Жалко Динамо( слова автора) , как бы Спартак не пожалеть!!!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:20, ред.
Чердак же сказал - Зениту надо очко сберечь, у него впереди все игры лёгкие, а у Краснодара нет. Вот чисто по раскладам скажу, если Чердак прав то Спартаку надо сегодня выигрывать и догонять Зенит по очкам т.к. у Спартака преимущество личный встреч. И ждать что Краснодар концовку провалит а Спартак и Зенит наберут все очки. Интрига действительно жива если Краснодар и в правду рискует потерять очки оставшихся играх в количестве 2 поражений. А так вот сами решайте насколько вероятно что за 5 туров дважды проиграет Краснодар и всё выиграют Зенит и Спартак. Бред конечно, но этож РПЛ.
Шуnя771
Шуnя771 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 16:20
Не понял, что я не угадал?
Давайте скрин где я сказал, что Зенит победит?
баск
баск
сегодня в 16:17
Нууу, с таким Зенитом играть можно, да и выигрывать, в принципе-то)
Невероятное количество проклятий от болельщиков сейчас несётся в адрес Ярика Гладышева, это потеря очков его имени..

Гости были довольно хороши лишь в первые полчаса, затем игра выронялась,
и чем дольше она длилась, тем Зенит становился менее убедительным.
А динамовцы потихоньку прибавляли, в центре становились увереннее, лишь пару раз во втором тайме допустив разрывы в линиях, чем Зенит воспользоваться не удосужился.

А в последние 15 минут Битело трижды выводил на шикарные ударные позиции Гладышева, и реализуй он хотя бы одну из них, сейчас бы были при победе.
Свой гол он, правда, забил, ещё до перерыва, но его проблемы с концентрацией
остаются на месте, их ещё убивать и убивать..

Но есть и плюсы в команде.
Так, вписывается постепенно Глебов, третий матч подряд проводя на неплохом уровне; заметно активизировался Чавес.
Благодаря им двоим центр перестал быть дырявым, и это создаёт кое-какие перспективы для ближайших матчей.

С другой стороны, устал уже писать о травмах в команде.
Однако, продолжать писать приходится- превозмогая усталость, замечу,
что на треньке накануне матча повредил бедро Маухуб и выбыл, видимо,
до конца сезона.

Таким образом, игровые возможности впереди, с учётом того, что весной
так и не набрали форму Макаров и Нгамалё, продолжают сужаться.
Ко второй половине мая в заявку на матчи-то будет кого включать, или опять придётся двойку патронить, и без того покоцанную?..
shur
shur
сегодня в 16:17
Шуnя771: ...ну вот чуть-чуть не угадал,дело за Вами,сударь!!!
nikolah
nikolah ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 16:17
Про передерживание полностью согласен, решения надо быстрее принимать
Храневец
Храневец
сегодня в 16:16
Молодцы, сохранили интригу за пьедестал !
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 16:16
Про такой забыл лет 20 назад)...
Bad Listener
Bad Listener ответ nikolah (раскрыть)
сегодня в 16:16, ред.
Да местами то да, вообще супер. а местами такой же корявый деревянный как Хлусевич. И мяч передерживает иногда. Ну просто ожидаешь за 36 лямов не такой игры.
Limonov
Limonov
сегодня в 16:15
Динамо красавцы.
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:15
Не знаю как правильно называется. Но у меня не через домашний телефон с шумным модемом как раньше было)))))
Red blu
Red blu
сегодня в 16:14
Молодцы Динамики отобрали очки и Зенита.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 16:13
Напишу, что САМ увидел.
В первом тайме, особенно ДО забитого Зенитом гола, я честно говоря, подумал, что сегодня хозяева поля именно питерские.
Динамо как-то трусливо оборонялось, фактически и не помышляя о том, чтобы самим забить.
После 1-0 Зенит, по моему мнению, бросил бегать и сосредоточился на обороне своих ворот, хотя ничего, чтобы говорило о ЯРОСТНОМ желании БГ отыграться, не было. Просто решили потихоньку-полегоньку взять свои три очка.
За что и поплатились.
Далеко не самый мастеровитый в составе Динамо Гладышев взял да и забил! ))
Причём, в штрафной Зенита яблоку негде было упасть от игроков с берегов Невы. А подиж ты! ))
Вот во втором тайме Динамо забегало, но это "забегало" было ни о чём. Как раз тот случай, когда желание не совпадает с техническим оснащением игроков и их умением ВИДЕТЬ партнёров.
Гладышев, конечно, ЭТО НЕЧТО!
ДВА прекрасных момента иметь и НИ РАЗУ даже в створ не попасть - это нужно суметь! МАСТЕР! ))
Зенит как всегда: минут 15 играет, а потом игроки сваливаются на лютый колхоз.
Когда дельфин и Ерохин вышли на замену, сразу подумал, что, мол, всё: ничейка так и останется.
Теперь смотрим в 19-30 что будет...
nikolah
nikolah ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 16:13
Да нет, добротно вроде сегодня сыграл, почти и второй гол соорудил, но дед в упоре решил не бить а поискать адресат для паса)
Petruccio
Petruccio
сегодня в 16:12, ред.
    Futurista
    Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 16:10, ред.
    Оптико-толоконный?)...он же сермяжный)...
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 16:10
    Я матчи других команд практически не смотрю кроме матчей Ростова. Сегодняшнюю игру смотрел и моё мнение, что с такой игрой Зенит не достоин быть чемпионом
    Матчи Краснодара я тоже не смотрю, но они хотя бы бьются и выгрызают победы
    Жаль только что интриги почти не осталось. Я думал как в прошлом сезоне борьба до последнего тура будет
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 16:09, ред.
    Что то я не пойму, мне кажется в этом Энрике что купил Зенит за огромные для РПЛ деньги просто два игрока, один звезда мирового уровня, а другой деревянное полено, а какой из двух вылезет в каждый следующий момент решает беспощадный рандом
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 16:09
    Пусть и без россыпи опасных моментов, но напряженный матч получился. Понравилось как менялась риторика комментаторов. Примерно и образно. "Зенит" забивает, ведет в счете, сбавляет обороты. Комментаторы"ну может и не стоит ломиться в атаку, главное три очка, можно и темп сбить". Такое впечатление, что ведут уже 3-0, или хотя бы 2-0, да без разницы, грубо 20-я минута. Гладышев ложит ответный. Комментаторы " надо ускорятся, ведь не 2-0 же вели, надо взвинчивать темп, нужна победа". Дело близится к концовке. Комментаторы " Как минимум один балл нужно набирать, у "Краснодара" сложный календарь, они все матчи не выиграют..." Лично мне в принципе фиолетово, но ребята, ну зачем же так явно. Ну и Гладышев в концовке просто простил, да и до этого неплохой момент загубил. В общем боевая ничья, командам спасибо за игру. Как-то так с моей колокольни.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 16:08
    Только гений Семака не позволил Зениту проиграть))...
    Vilar
    Vilar
    сегодня в 16:07
    Кому, как, а мне динамовцев немного жаль, могли бы выиграть...
    Dinamo
    Dinamo
    сегодня в 16:05
    Динамо было ближе к победе.

    Ну, и если бы Гладышев всё реализовывал, то шёл бы на первом месте в таблице.
    На втором Краснодар :)
    MikeSevas
    MikeSevas
    сегодня в 16:03, ред.
    Отскочил Зенит по большому счету. А Динамо большое человеческое спасибо за борьбу до последней минуты .
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Трезвый повар (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 16:02
    Они кстати появляются раньше чем отображаются в ленте сайта, просто со странички матча в новости заходишь а она уже там будет а ленте сайта ещё нет)
    Гость
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