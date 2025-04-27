«Манчестер Сити» переиграл «Ноттингем Форест» и вышел в финал Кубка Англии

«Ноттингем Форест» проиграл «Манчестер Сити» в 1/2 финала Кубка Англии (0:2).
На 2-й минуте матча голом отметился Рико Льюис. На 51-й минуте Йошко Гвардиол удвоил преимущество команды.
В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас».
горожанам спасибо сказать штангам)) спасали их нереально.
теперь финал, и забрать кубок.
Ковачич полный ноль в опорной. ждем летних распродаж.
но Педри Сити не видать))
горожанам спасибо сказать штангам)) спасали их нереально.
теперь финал, и забрать кубок.
Ковачич полный ноль в опорной. ждем летних распродаж.
но Педри Сити не видать))
Кевин сегодня не играл. Возможно, так наказал его Пеп за то, что он не хочет играть на Клубном ЧМ. В следующем матче будет виднее.
Кевин сегодня не играл. Возможно, так наказал его Пеп за то, что он не хочет играть на Клубном ЧМ. В следующем матче будет виднее.
А лесники в первом тайме вообще не играли. А во втором не фартило им. И штанги были, и перекладина. .
А лесники в первом тайме вообще не играли. А во втором не фартило им. И штанги были, и перекладина. .