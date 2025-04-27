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«Манчестер Сити» переиграл «Ноттингем Форест» и вышел в финал Кубка Англии

сегодня, 20:30
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Ноттингем Форест» проиграл «Манчестер Сити» в 1/2 финала Кубка Англии (0:2).

На 2-й минуте матча голом отметился Рико Льюис. На 51-й минуте Йошко Гвардиол удвоил преимущество команды.

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас».

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Манчестер Сити»
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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 20:47, ред.
Постепенно кризис проходит, и Сити, уже, как минимум в финале. Давай, Гвард- создавай нового монстра, коим ещё недавно был твой МС!!! Слишком много выскочек однодневок развелось в европейском футболе- пора их давить...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:40
Рико Льюис шикарен прогресс.
горожанам спасибо сказать штангам)) спасали их нереально.
теперь финал, и забрать кубок.
Ковачич полный ноль в опорной. ждем летних распродаж.
но Педри Сити не видать))
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
сегодня в 20:39
Сити оживает..
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 20:37
Поздравляю МС с победой!!! В финале встретятся с КП, которого недавно разгромили 5:2. Сити прекрасно обходится без Холанда, хотя когда он получил травму, все хоронили МС. 5 побед и 1 ничья в 6-ти матчах без норвежца.

Кевин сегодня не играл. Возможно, так наказал его Пеп за то, что он не хочет играть на Клубном ЧМ. В следующем матче будет виднее.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:30
Сити с победой и выходом в финал!!!
А лесники в первом тайме вообще не играли. А во втором не фартило им. И штанги были, и перекладина. .
Гость
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