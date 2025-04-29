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«Арсенал» подпишет полузащитника «Реал Сосьедада»

вчера, 15:36

«Арсенал» уверен в том, что летом ему удастся подписать полузащитника «Реал Сосьедада» и сборной Испании Мартина Субименди, не смотря на конкуренцию со стороны «Реала». «Канониры» активируют опцию выкупа игра за 51 миллион фунтов стерлингов (примерно 60,2 миллиона евро).

Напомним, Субименди — воспитанник «Реал Сосьедада». Его контракт с клубом действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 26-летний опорный полузащитник сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отметился 2 ассистами, а также получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 60 миллионов евро.

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Все комментарии
dеigandre
dеigandre ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 01:03
Даже не собираюсь ничего объяснять. По итогу все увидишь
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 19:36
Откуда такая осведомленность? Вы родственник игрока или же его агент, а, может работаете в Сосьедаде или Арсенале? Думаю, что нет, просто много о себе думаете
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:14
Тут многое будет зависеть ещё и от желаний Реала , Атлетико и Ливерпуля.
Романо писал недавно, что и у них есть интерес к его персоне.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:08
Баск конечно, может нарушит слово и уйти в Реал. Но думаю, Арсенал подпишет Субименди как было договорено
dеigandre
dеigandre ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 15:44
С ним уже обо всем договорился Арсенал.
Ни Реал, ни Ливерпуль ни о чем даже мечтать тут уже не могут
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:42
Ну, если они с Артетой в десны долбиться будут, то может. Иного пути сопротивления конкуренции не вижу, там ещё Ливерпуль за ситуацией в подзорную трубу наблюдает
Гость
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