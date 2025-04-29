«Арсенал» подпишет полузащитника «Реал Сосьедада»

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вчера, 15:36

«Арсенал» уверен в том, что летом ему удастся подписать полузащитника «Реал Сосьедада» и сборной Испании , не смотря на конкуренцию со стороны «Реала». «Канониры» активируют опцию выкупа игра за 51 миллион фунтов стерлингов (примерно 60,2 миллиона евро).

Напомним, Субименди — воспитанник «Реал Сосьедада». Его контракт с клубом действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 26-летний опорный полузащитник сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отметился 2 ассистами, а также получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 60 миллионов евро.