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Зеедорф: «Не считаю, что „Золотой мяч“ — ориентир или показатель чего-либо»

вчера, 09:54

Бывший игрок «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф поделился мнением о ценности «Золотого мяча».

Почему вообще «Золотой мяч» так важен? Я не считаю, что он — ориентир или показатель чего-либо. Возможно, раньше — да. Когда голосовали тренеры и футболисты, я видел смысл. Хотя иной раз всё равно не выбирали лучшего, а проявляли уважение к одноклубникам или своим тренерам. Я вообще считаю, что нужно отдельно выбирать футболиста в каждой линии: вратарь, защитник, полузащитник, нападающий. И уже затем MVP. Я бы предпочёл, чтобы всё двигалось в этом направлении. Много раз самым ценным игроком мог быть, например, Макелеле.

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Agamaga005
Agamaga005
вчера в 18:33
Футболистам важно получить золотой мяч - это создаёт бренд, значимость игрока становится выше, тут коммерции больше.
Если на кону титул или ЗМ, то футболист выберет ЗМ, все разговоры про титулы полное враньё!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:01
По поводу дифференцированной оценки футбольных амплуа, - это Зеедорф правильно говорит.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:59
Да можно и упразднить эту награду)
pr4s2u863q9p
pr4s2u863q9p
вчера в 09:56
Кто его не получил - считают так, а кто получил - иначе.
Гость
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