Зеедорф: «Не считаю, что „Золотой мяч“ — ориентир или показатель чего-либо»

Бывший игрок «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф поделился мнением о ценности «Золотого мяча».
Почему вообще «Золотой мяч» так важен? Я не считаю, что он — ориентир или показатель чего-либо. Возможно, раньше — да. Когда голосовали тренеры и футболисты, я видел смысл. Хотя иной раз всё равно не выбирали лучшего, а проявляли уважение к одноклубникам или своим тренерам. Я вообще считаю, что нужно отдельно выбирать футболиста в каждой линии: вратарь, защитник, полузащитник, нападающий. И уже затем MVP. Я бы предпочёл, чтобы всё двигалось в этом направлении. Много раз самым ценным игроком мог быть, например, Макелеле.
Если на кону титул или ЗМ, то футболист выберет ЗМ, все разговоры про титулы полное враньё!
Если на кону титул или ЗМ, то футболист выберет ЗМ, все разговоры про титулы полное враньё!