Зеедорф: «Не считаю, что „Золотой мяч“ — ориентир или показатель чего-либо»

Бывший игрок «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов поделился мнением о ценности «Золотого мяча».

Почему вообще «Золотой мяч» так важен? Я не считаю, что он — ориентир или показатель чего-либо. Возможно, раньше — да. Когда голосовали тренеры и футболисты, я видел смысл. Хотя иной раз всё равно не выбирали лучшего, а проявляли уважение к одноклубникам или своим тренерам. Я вообще считаю, что нужно отдельно выбирать футболиста в каждой линии: вратарь, защитник, полузащитник, нападающий. И уже затем MVP . Я бы предпочёл, чтобы всё двигалось в этом направлении. Много раз самым ценным игроком мог быть, например, Макелеле.