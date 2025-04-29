Мхитарян: «„Интер“ постарается обыграть „Барселону“ и выйти в финал ЛЧ»

Полузащитник «Интера» поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Будет непросто, потому что у них очень молодой и талантливый состав, в котором есть и несколько весьма опытных игроков. Будет интересно, ведь полуфиналы и финалы — это всегда здорово, так что мы надеемся, что сможем сыграть максимально хорошо, проведем два отличных матча — первый и ответный — и попытаемся выйти в финал.

Для нас важен каждый матч — неважно, играешь ты в Лиге чемпионов, Серии А или Кубке Италии. Мы постараемся подойти ко встречам с «Барселоной» так же, как мы делали это перед поединками с «Баварией», «Фейеноордом» и другими соперниками на общем этапе. Посмотрим, что в итоге получится.