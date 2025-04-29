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Мхитарян: «„Интер“ постарается обыграть „Барселону“ и выйти в финал ЛЧ»

вчера, 18:51
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер22:00 Не начался

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Будет непросто, потому что у них очень молодой и талантливый состав, в котором есть и несколько весьма опытных игроков. Будет интересно, ведь полуфиналы и финалы — это всегда здорово, так что мы надеемся, что сможем сыграть максимально хорошо, проведем два отличных матча — первый и ответный — и попытаемся выйти в финал.

Для нас важен каждый матч — неважно, играешь ты в Лиге чемпионов, Серии А или Кубке Италии. Мы постараемся подойти ко встречам с «Барселоной» так же, как мы делали это перед поединками с «Баварией», «Фейеноордом» и другими соперниками на общем этапе. Посмотрим, что в итоге получится.

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Все комментарии
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
вчера в 21:08
    Vittorio_Emanuele_II
    Vittorio_Emanuele_II ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 19:58
    Можно сосредоточиться и на ЛЧ, только матч уже завтра и что там будет неизвестно. Могут и проиграть 5-0 такой Барсе, даже полностью выложившись и что тогда. Ну в принципе один турнир сам собой отпадёт в ответке можно и не напрягаться будет.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Vittorio_Emanuele_II (раскрыть)
    вчера в 19:54, ред.
    Окей, а я всё таки с вашего позволения при своём мнении останусь что нужно сосредоточить силы на одном, и это Лига чемпионов конечно. Но проиграть в финале Арсеналу)))
    Vittorio_Emanuele_II
    Vittorio_Emanuele_II ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 19:53
    Лично я другого варианта уже не вижу. Они нигде не фавориты. Им просто остаётся биться везде, на морально-волевых, задействовав все внутренние ресурсы.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Vittorio_Emanuele_II (раскрыть)
    вчера в 19:51, ред.
    Говорю же согласен, вспышка уже пропущена, но что теперь совсем бросить вёсла и плыть по течению? По сути это вы и предлагаете. Щепки от лодки потом по всей реке разнесёт. Героически)))
    Vittorio_Emanuele_II
    Vittorio_Emanuele_II ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 19:48
    Вот как раз сейчас никто их уже не поймёт. Наполи можно даже один матч в ничью сыграть, а остальные выиграть и они чемпионы Италии. Поэтому сливать ЛЧ не резон. Ну и при этом если они сольют Серию А в этом нет никакой гарантии, что они пройдут Барсу.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Vittorio_Emanuele_II (раскрыть)
    вчера в 19:44, ред.
    не, так они точно совершенно всё сольют. а если один выберут то шансы появятся хоть какие то и главное, народ поймёт и не осудит. Но в одном согласен, раньше надо было думать, не хватило дара предвиденья тренеру. Либо изначально был такой план, быть весь сезон круче всех и в конце остаться у разбитого корыта. А я, страницы на сайте не дадут соврать, считал Интер чуть ли не самым заслуженным претендентом на ушастого за их стабильность и строгость и так глупо всё слить это обидно
    Vittorio_Emanuele_II
    Vittorio_Emanuele_II ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 19:42
    А что выбирать? Они в Серии А на втором месте и не фавориты в борьбе за скудо. У Наполи календарь легче. И в ЛЧ они не фавориты. Остаётся просто биться во всех оставшихся матчах и смотреть, что из этого выйдет. Им нет смысла, что-то сливать. Они хоть со сливом, хоть без, могут остаться без всего.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Vittorio_Emanuele_II (раскрыть)
    вчера в 19:39
    Короче моё мнение что Интеру надо с умом и по взрослому подойти к вопросу, выбрать титул и бросить все силы на его завоевание. Убрать эту броваду мы поборемся за всё и выбрать синицу в руках.
    Vittorio_Emanuele_II
    Vittorio_Emanuele_II ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 19:39
    Сейчас они сольют ЛЧ и при этом Серию А не выиграют и толку тогда от этого слива? Сейчас не та стадия турниров, что бы что-то сливать. Этим надо было заниматься гораздо раньше.
    Vittorio_Emanuele_II
    Vittorio_Emanuele_II ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 19:37
    Ротация? А с работай Индзаги разве не знаком? У него всегда ротация. В прошлом сезоне он Арнаутовича в домашней игре против Атлетико выпустил в 1/8 ЛЧ. Австрияк запорол кучу моментов, кое-как затолкал один гол, а на выезде Интер проиграл и не прошёл дальше.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Vittorio_Emanuele_II (раскрыть)
    вчера в 19:36, ред.
    Ну вот я об этом и пишу, я уверен что если щас спросить у болельщиков чего бы они хотели 1 титул или 0 они бы выбрали 1 даже если для этого надо пожертвовать другим. Поэтому знающий свои ограничения имеет в итоге больше чем тот кто пытается достичь всего и сразу. Немного разум надо подключать к футболу тоже.
    Vittorio_Emanuele_II
    Vittorio_Emanuele_II ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 19:34
    Какие заявления?
    Никаких обещаний что пройдут дальше. Я только вижу - ... надеемся ..., ... попытаемся ..., ... постараемся и посмотрим, что из этого выйдет ...

    Не сомневаюсь, что Интер будет бороться, но что из этого выйдет другой вопрос.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Vittorio_Emanuele_II (раскрыть)
    вчера в 19:31
    И кстати я не верю что Интер слил Милану 0:3 отдаваясь полностью на поле. Никакущий Милан в этом сезоне и 0:3. По любому ротация была и что то было. Матч не смотрел ,знал сразу что так и будет.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Vittorio_Emanuele_II (раскрыть)
    вчера в 19:29
    Ну так а зачем тогда такие заявления делать? Скажи честно, мы не факт что выиграем но поборемся обязательно за всё. Лицемерие и ложь меня лично только отталкивают.
    Vittorio_Emanuele_II
    Vittorio_Emanuele_II ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 19:27
    Не выиграют ничего. А ничего страшного не они первые, не они последние.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Vittorio_Emanuele_II (раскрыть)
    вчера в 19:25, ред.
    Ну так они сольют оба, уже сливают, надо знать свои ограничения и действовать исходя из них, это разумный подход вообще к жизни. Кто не знает свои ограничения погибает. Хорошо, смогу достойно завершить сезон, вопросов не будет, но два подряд поражения в Серии А настораживают.
    Vittorio_Emanuele_II
    Vittorio_Emanuele_II ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 19:24
    Многие вкладывают в это понятие умышленный проигрыш. Только полуфинал КИ проигранный Интером как раз не тот случай. Они в первой игре пыжились, что бы не проиграть и в этой желание и настрой были. Ну и самое главное, это вообще тупизм сливать турнир в полуфинале, когда до главного матча остался один шаг.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Vittorio_Emanuele_II (раскрыть)
    вчера в 19:21
    А что такое слив по вашему? По мне так специально или случайно а проигранный матч это слитый матч, остальное частности и предрассудки.
    Vittorio_Emanuele_II
    Vittorio_Emanuele_II ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 19:16
    Кто кубок слил? Интер там играл на победу. Никакого слива и близка не было.
    112910415
    112910415
    вчера в 19:05
    постарается, конечно ...
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 19:03
    Вот не люблю я это лицемерие, людям врут, и главное себе врут и сами верят. "Нам важен каждый матч". Да все понимают что если вы щас за 2 зайцами погонитесь ни одного не поймаете, если вы это честно перед собой и людьми признаете только больше уважения будет. Никто не совершенен, точно не Интер. Но типа надо себя замучить физически и морально из-за страха неодобрения массами и всё проиграть вместо того чтобы побороться хоть за один трофей. А ведь все будут это говорить потом если Интер проиграет всё. Все будут вещать из каждого угла что не надо было за всеми титулами гнаться. Ну кубок хоть уже слили хоть он и "важен". Может и ЛЧ так же сольют.
    Vittorio_Emanuele_II
    Vittorio_Emanuele_II
    вчера в 18:54, ред.
    Поглядим, что в этом противостоянии будет. Но старый Интер устал конкретно. Ещё и без Тюрама, который в этом сезоне полезнее Лаутаро.
    6f9yg7cq3nk7
    6f9yg7cq3nk7
    вчера в 18:53
    Задача поставлена теперь ждём результат!
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