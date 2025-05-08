Объявлено имя лучшего тренера РПЛ в апреле

Главный тренер ЦСКА Марко Николич был признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги за апрель.
В четырех матчах апреля армейская команда под руководством Николича одержала три победы: над московским «Динамо» (3:1), «Оренбургом» (2:0) и «Спартаком» (2:1), а также сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
Также на данную награду претендовали: Мурад Мусаев («Краснодар»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Рашид Рахимов («Рубин») и Сергей Семак («Зенит»).
Ранее нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев был признан лучшим игроком чемпионата России в апреле.
Мусаев- аматорщик, в работе которого нет игрового баланса, также, как у пивного чеха. Весь футбол Мусаева, строится, исключительно на воздушном, комбинационном футболе, без тактики и стратегии.
Николич- академист, умеющий ставить коллективный футбол. Он далеко не гений, его футбол не изобилует поэзией, но Николич- системный тренер, а это очень важно в работе любого тренера...
Мусаев- аматорщик, в работе которого нет игрового баланса, также, как у пивного чеха. Весь футбол Мусаева, строится, исключительно на воздушном, комбинационном футболе, без тактики и стратегии.
Николич- академист, умеющий ставить коллективный футбол. Он далеко не гений, его футбол не изобилует поэзией, но Николич- системный тренер, а это очень важно в работе любого тренера...
Куда ж БЕЗ Семака и Зенита?
)))
Куда ж БЕЗ Семака и Зенита?
)))
Чем он лучше Осинькина или Мусаева?
Чем он лучше Осинькина или Мусаева?