Объявлено имя лучшего тренера РПЛ в апреле

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вчера, 11:28

Главный тренер ЦСКА был признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги за апрель.

В четырех матчах апреля армейская команда под руководством Николича одержала три победы: над московским «Динамо» (3:1), «Оренбургом» (2:0) и «Спартаком» (2:1), а также сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Также на данную награду претендовали: Мурад Мусаев («Краснодар»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Рашид Рахимов («Рубин») и Сергей Семак («Зенит»).

Ранее нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев был признан лучшим игроком чемпионата России в апреле.