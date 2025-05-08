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Объявлено имя лучшего тренера РПЛ в апреле

вчера, 11:28

Главный тренер ЦСКА Марко Николич был признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги за апрель.

В четырех матчах апреля армейская команда под руководством Николича одержала три победы: над московским «Динамо» (3:1), «Оренбургом» (2:0) и «Спартаком» (2:1), а также сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Также на данную награду претендовали: Мурад Мусаев («Краснодар»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Рашид Рахимов («Рубин») и Сергей Семак («Зенит»).

Ранее нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев был признан лучшим игроком чемпионата России в апреле.

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Все комментарии
100лет
100лет
вчера в 19:51
👏
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 18:16
Спасибо. Очень приятно.)))
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:05
Про анализ и характеристики: ёмко и кратко одновременно, тот редкий случай - когда ни дать, ни взять, ни добавить, ни убавить. Как выражается нынешняя молодёжь - КРУТО.
adekvat
adekvat ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:29
Мусаев на первом месте, а где Николич.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:12
Вполне ожидаемо. 10 баллов было только у него.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:45
Осинькин- - Великий экспериментатор, но при этом футбольный авантюрист, что, он, неоднократно доказывал в играх со Спартаком...
Мусаев- аматорщик, в работе которого нет игрового баланса, также, как у пивного чеха. Весь футбол Мусаева, строится, исключительно на воздушном, комбинационном футболе, без тактики и стратегии.
Николич- академист, умеющий ставить коллективный футбол. Он далеко не гений, его футбол не изобилует поэзией, но Николич- системный тренер, а это очень важно в работе любого тренера...
derrik2000
derrik2000
вчера в 13:30
"и Сергей Семак («Зенит»"

Куда ж БЕЗ Семака и Зенита?
)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:27
Это всё относительно...
Чем он лучше Осинькина или Мусаева?
Capral
Capral
вчера в 12:28
Я никогда не был адептом футбола Николича, не являюсь им и сейчас. Но пока, он работает неплохо. Во всяком случае, в его работе присутствует тренерская идея, нравится она кому-то или нет. В его работе присутствует разумный баланс, нет перекоса, как на пример в футболе пивного чеха, когда команда несётся вперёд, не контролируя свой тыл и центр поля. Но нахваливать Николича сейчас, смысла не имеет, надо понаблюдать за работой тренера. Определенные подвижки видны, видна тренерская затея с ромбом и тп. Насколько, тренерские придумки Николича живучи и продуктивны- покажет время. А пока- он по праву лучший. Удачи ему!!!
протон
протон
вчера в 11:36
Это не тот тренер которого уволила Смородская из Локомотива унизительно?
Гость
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