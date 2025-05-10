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Агент Головина: «Возможно, он ещё сможет выйти на поле в этом сезоне»

вчера, 13:47

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал источнику о состоянии российского футболиста, который из-за повреждения не принял участия в трёх последних матчах команды.

Восстановление проходит положительно, Александр тренируется по индивидуальной программе. Опираясь на слова медицинского штаба «Монако», возможно, он ещё сможет выйти на поле в этом сезоне. Скажу, что всем бы очень этого хотелось. Посмотрим, что будет в дальнейшем.

Успеет ли Александр восстановиться к матчам сборных? Об этом пока рано говорить.

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Все комментарии
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вчера в 17:00
Александру здоровья, должен восстановиться к началу сезона, у клуба больших планов нет, а сборная обойдется и без него
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zgy2apgrfkmj
вчера в 14:19
Только здоровья Александру!!!
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