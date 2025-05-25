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Семак: «Благодарю Мусаева за соперничество»

вчера, 16:40

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о поздравлении наставника «Краснодара» Мурада Мусаева с чемпионством.

Мы с ним знакомы, иногда общаемся. Я понимаю, что для него и «Краснодара» это большой успех. С моей стороны правильно и логично поблагодарить за соперничество. Мы старались, но на сегодня «Краснодар» оказался выше. Поэтому я поздравил команду, руководство и болельщиков. Конечно, меня тоже периодически поздравляют с чемпионством. Самый запоминающийся момент, когда на Евро-2008 ван Бастен к нам зашел в раздевалку после поражения и поздравил с победой. Это спортивный дух. На арене это соперничество. Ты уважаешь соперника. Нужно быть последовательным в своих решениях.

«Зенит» занял второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, уступив чемпионство «Краснодару».

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 22:06
А кто сравнивает??? Тебе в пример привели, а не сравнивали. И Семак не один виноват во всём этом, хоть я и считаю его слабым тренером.
Capral
Capral
вчера в 20:39
Вот это сравнение- ничтожного Семака, с Титанами- Анчелотти и Гварда!!!!!!!
Я реально поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vyvf666ydr4s
vyvf666ydr4s
вчера в 19:31
В культуре общения Семаку не откажешь. В это плане он молодец
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:55, ред.
Доминирование Зенита, конечно надоедает. Но вот, касающийся Семака, нормальный мужчина. И те, которые требуют или хотят отставки его, он что должен уйти только потому, что вы хотите этого? Он не падал в отставку, значит не мужчина? Пеп там провалил сезон, но не ушёл. Анчелотти тоже не хотел уйти, пока не попросили его уйти. У них тоже сезон провальный. Но вы что-то не так яростно требовали у них отставки. Вы когда "кого-то увольняете", избавтесь от своего негатива и личной неприязни
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 18:02, ред.
Поступил по мужски, как и подобает отличному тренеру и отличному человеку. Весь сезон - адекватные послематчевые комментарии, спокойные, аналитические. Как, впрочем, и в прежние, чемпионские сезоны. Другой бы нос задрал из - за постоянных успехов, ан нет, Сергей Богданович постоянно был на одной волне с журналистами, вёл себя и с ними, и во время матчей по джентльменски.
Желаю ему успехов в будущей работе. Ему, конечно, неприятно, что в год юбилея клуба не порадовал болельщиков и др. золотыми медалями, но надеюсь на мудрость и их, и руководства "Зенита", которые великодушно "простят" его за эту относительную неудачу. Очень рассчитываю на это.
Capral
Capral
вчера в 17:06
Богданыч, если бы ты был последовательным в своих действиях, о которых говоришь, то уже вчера подал бы в отставку. А так- это просто дешевый пи.....ж.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:03
Да, и главный тренер Мусаев и руководитель в лице Галицкого Сергея Николаевича
нашли полное взаимопонимание и совместными усилиями сделали, практически фантастику - Краснодар Чемпион!
Рассказывать за Галицкого это отдельный разговор - спасибо ему за всё - футбол, парк. благотворительность...
Пожелаем всем здоровья и новых успехов!
Жаль, что за санкциями спряталась Лига Чемпионов...
А поздравить соперника это прежде всего уважение!
qyru5f5afmjt
qyru5f5afmjt
вчера в 16:44
Дайте Сироже-манекену ещё посоперничать!
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