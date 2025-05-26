На Суперфинале Кубка России состоится презентация гимна турнира

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вчера, 16:14

Сегодня стало известно о предстоящей презентации гимна Кубка России. Мероприятие состоится на стадионе «Лужники» в ходе суперфинала турнира между командами «Ростов» и ЦСКА .

Российский футбольный союз совместно с композитором и музыкальным продюсером Максимом Фадеевым ведут работу над созданием официальной композиции гимна Кубка России.

Фадеев также оформил карту болельщика для посещения матча и примет участие в шоу-программе, предшествующей игре.