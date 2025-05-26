На Суперфинале Кубка России состоится презентация гимна турнира

Сегодня стало известно о предстоящей презентации гимна Кубка России. Мероприятие состоится на стадионе «Лужники» в ходе суперфинала турнира между командами «Ростов» и ЦСКА.
Российский футбольный союз совместно с композитором и музыкальным продюсером Максимом Фадеевым ведут работу над созданием официальной композиции гимна Кубка России.
Фадеев также оформил карту болельщика для посещения матча и примет участие в шоу-программе, предшествующей игре.
НИЧЕГО!!!!!!! Мы, все, болельщики разных команд выросли на футбольном марше М.Блантера!!!!!!! Сколько себя помню, в советское время, сердце замирало во время исполнения этого марша, когда команды выходили на поле!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
НИЧЕГО!!!!!!! Мы, все, болельщики разных команд выросли на футбольном марше М.Блантера!!!!!!! Сколько себя помню, в советское время, сердце замирало во время исполнения этого марша, когда команды выходили на поле!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Очень точно отразил мышление большинства болельщиков и населения в принципе. Не знаю зачем, но кто-то где-то что-то сказал, что надо, ну, значит, пусть будет так
Очень точно отразил мышление большинства болельщиков и населения в принципе. Не знаю зачем, но кто-то где-то что-то сказал, что надо, ну, значит, пусть будет так
Какие я архивы подымал?
Я вообще ничего не делал, мне фиолетово на всё!!!
По поводу какого то там архива и что кто то там на протона ставит.
Каким боком я там?
Сдаётся, что меня хотят притинут куда-то, но зачем?
Разве я где то говорил, что хочу победить протона?
Вот это и есть провокация в отношении меня.
Какие я архивы подымал?
Я вообще ничего не делал, мне фиолетово на всё!!!
По поводу какого то там архива и что кто то там на протона ставит.
Каким боком я там?
Сдаётся, что меня хотят притинут куда-то, но зачем?
Разве я где то говорил, что хочу победить протона?
Вот это и есть провокация в отношении меня.