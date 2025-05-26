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На Суперфинале Кубка России состоится презентация гимна турнира

вчера, 16:14
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА01.06.2025 в 18:00 Не начался

Сегодня стало известно о предстоящей презентации гимна Кубка России. Мероприятие состоится на стадионе «Лужники» в ходе суперфинала турнира между командами «Ростов» и ЦСКА.

Российский футбольный союз совместно с композитором и музыкальным продюсером Максимом Фадеевым ведут работу над созданием официальной композиции гимна Кубка России.

Фадеев также оформил карту болельщика для посещения матча и примет участие в шоу-программе, предшествующей игре.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 10:53
Привет, Володя!!!
НИЧЕГО!!!!!!! Мы, все, болельщики разных команд выросли на футбольном марше М.Блантера!!!!!!! Сколько себя помню, в советское время, сердце замирало во время исполнения этого марша, когда команды выходили на поле!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:44
Надо было пригласить Д.Ф.Тухманова.
alexamit
alexamit
вчера в 20:01
Очередной идиотизм РФС!!!
drug01
drug01
вчера в 17:21
Будем ждать и смотреть!!
протон
протон
вчера в 17:01
"Потому что сейчас, оказывается, по закону нельзя че-то там. Ну, я считаю – правильно, пусть"

Очень точно отразил мышление большинства болельщиков и населения в принципе. Не знаю зачем, но кто-то где-то что-то сказал, что надо, ну, значит, пусть будет так
cska1948
cska1948
вчера в 16:52
Не знаю, что можно придумать лучше футбольного марша Матвея Блантера.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Obdulio Varela (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:21
Я сам в шоке!!!
Какие я архивы подымал?
Я вообще ничего не делал, мне фиолетово на всё!!!


По поводу какого то там архива и что кто то там на протона ставит.
Каким боком я там?

Сдаётся, что меня хотят притинут куда-то, но зачем?

Разве я где то говорил, что хочу победить протона?
Вот это и есть провокация в отношении меня.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:17
И хорошо бы , что б "слеза наворачивалась"...)
Гость
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