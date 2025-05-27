«Атлетико» заинтересован в переходе вратаря «Мальорки»

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вчера, 09:14

«Атлетико» рассматривает в качестве приоритетного варианта голкипера «Мальорки» для укрепления вратарской линии.

В мадридском клубе начинают задумываться о поиске замены для 32-летнего , который стремится остаться в команде, но также заинтересован в предложениях из Саудовской Аравии.

Переговоры по поводу перехода Романа пока не начались, но могут стартовать в ближайшее время. Контракт 24-летнего голкипера с «Мальоркой» истекает в 2026 году, а его отступные составляют чуть более 10 млн евро. Тем не менее «Атлетико» может приобрести его за сумму от 6 до 7 млн евро.