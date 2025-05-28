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Судью отстранили от дела о смерти Марадоны из-за участия в съёмках фильма

вчера, 18:45

Судья Хульета Макинтач отстранена от дела о смерти бывшего нападающего сборной Аргентины и итальянского «Наполи» Диего Марадоны.

Поводом стало её участие в съёмках документального фильма о процессе, что поставило под сомнение её объективность. После подачи жалоб со стороны защиты и представленных доказательств, судья сама подала прошение об отводе.

В ближайшее время будет решено, продолжится ли процесс в прежнем составе или всё дело признают недействительным.

Напомним, Марадона умер в ноябре 2020 года, на скамье подсудимых — восемь медиков, обвиняемых в его гибели.

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