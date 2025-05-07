Маротта подтвердил, что Индзаги является важной частью проекта «Интера»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что главный тренер команды Симоне Индзаги является важной частью клубного проекта. Ранее «нерадзурри» вышли в финал Лиги чемпионов.
Он снова проявил себя великолепно, он заслуживает похвалы. Индзаги однозначно является ключевой составляющей нашего проекта в долгосрочной перспективе.
Никто не кусает Инзаги за два или три поражения от Милана в этом сезоне. В отличие от самих фанатов Милана увольняющих тренера сразу после проигранного дерби. Мир сошел с ума.
Никто не кусает Инзаги за два или три поражения от Милана в этом сезоне. В отличие от самих фанатов Милана увольняющих тренера сразу после проигранного дерби. Мир сошел с ума.