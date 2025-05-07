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Маротта подтвердил, что Индзаги является важной частью проекта «Интера»

вчера, 09:52

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что главный тренер команды Симоне Индзаги является важной частью клубного проекта. Ранее «нерадзурри» вышли в финал Лиги чемпионов.

Он снова проявил себя великолепно, он заслуживает похвалы. Индзаги однозначно является ключевой составляющей нашего проекта в долгосрочной перспективе.

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 16:05
Когда Юве доминировал в серии А,так же нужно было действовать, сливать сериал ради ЛЧ,в итоге пару раз в финал вышли
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Robin Hood (раскрыть)
вчера в 13:44
Не стоит из-за одного идиота ( Ибры ) грешить на сумасшествие всего мира.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:39
Посмотрим, что скажет Моратта, если в финале Интер проиграет. Как говорит Кассано, ради ЛЧ все сливает в унитаз Индзаги)))
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 12:17
А я грешным делом подумал, что Индзаги после вчерашнего успеха уволят. Всю ночь волновался о его судьбе. Спасибо ген.директору, успокоил .
r52uvh3vt7ct
r52uvh3vt7ct
вчера в 12:10
Пока все получается неплохо.
Runlex
Runlex
вчера в 10:19
Джузеппе знает, что говорит.
Robin Hood
Robin Hood
вчера в 10:18
О ужас для фанатов Милана.
Никто не кусает Инзаги за два или три поражения от Милана в этом сезоне. В отличие от самих фанатов Милана увольняющих тренера сразу после проигранного дерби. Мир сошел с ума.
Гость
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