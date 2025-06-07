Гвардиола: «В мире не будет игроков, похожих на Месси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола убежден, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не имеет себе равных.
Удивляет, насколько глубоко Ламин Ямаль понимает футбол. В «Барселоне» нам действительно повезло наткнуться на талантливого парня с большими перспективами... Не хочу утверждать, что он сможет сравниться с Лео. Тем не менее, к сожалению, я считаю, что в мире не будет никого, кто мог бы быть похожим на Лионеля Месси.
Аргентинец и португалец это универсальные солдаты, которым не только дано хорошо играть в футбол, но и еще дан высокий уровень сопротивляемости внешним факторам.
Аргентинец и португалец это универсальные солдаты, которым не только дано хорошо играть в футбол, но и еще дан высокий уровень сопротивляемости внешним факторам.