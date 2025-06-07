Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Гвардиола: «В мире не будет игроков, похожих на Месси»

вчера, 09:54

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола убежден, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не имеет себе равных.

Удивляет, насколько глубоко Ламин Ямаль понимает футбол. В «Барселоне» нам действительно повезло наткнуться на талантливого парня с большими перспективами... Не хочу утверждать, что он сможет сравниться с Лео. Тем не менее, к сожалению, я считаю, что в мире не будет никого, кто мог бы быть похожим на Лионеля Месси.

Подписывайся в ВК
Все новости
Анчелотти рассказал о целях сборной Бразилии
06 июня
Спаллетти высказался об отказе Ачерби от вызова в сборную Италии
06 июня
Дешам высказался после поражения сборной Франции от Испании в Лиге наций
06 июня
Анчелотти прокомментировал свой дебютный матч во главе сборной Бразилии
06 июня
Швайнштайгер ответил на вопрос, кто должен выиграть «Золотой мяч»
06 июня
Виллиан сравнил игрока «Челси» Эстевао с Ямалем
05 июня
Сортировать
Все комментарии
AKH
AKH
вчера в 21:50
Как же он надоел... Вроде бы не тупой. А порет чушь. Нет ничего вечного в этом мире. И даже если считать чемодана с чипсами лучшим, настанет день и родится ещё более лучший. Дело времени.
Karkaz
Karkaz ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 19:19, ред.
А где я написал что травмы из за гулянок? На счёт жесткости судейства, может быть. Но в начале карьеры, помню, Роналду и Месси хорошо так били по ногам, что приходилось иногда и симулировать. Плюс немаловажно, Роналду играл в АПЛ, где всегда более жёстче играют. В отличие от бразильца.
Hamman
Hamman ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 15:40
Имхо конечно, но Роналдо/Баджо и Роналду/Месси это разные условия для развития карьеры. Во времена Роналдо/Баджо это очень жёсткие защитники, планка жёсткости у судей того времени была гораздо выше чем у современных судей. Срубить излишне прыткого игрока соперника, тогда не считалось чем-то шокирующим и некоторые защитники этим не брезговали.
По таланту Роналдо превосходил и Роналду и Месси и его многочисленные травмы отнюдь не из-за гулянок, а последствия многолетних стараний защитников соперника.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 15:20
Поэтому пожелаем здоровья Ямалю, чтобы радовал нас долгие годы
Karkaz
Karkaz ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:08
Так травмы это следствие чего? Не совершенного организма. У Месси и Роналду за всю карьеру очень мало травм и они все не длительные. Плюс у них характер профессиональный, в отличие от РоналдО, который любил погулять как и все бразильцы.
Аргентинец и португалец это универсальные солдаты, которым не только дано хорошо играть в футбол, но и еще дан высокий уровень сопротивляемости внешним факторам.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 11:36
Роналдо убили травмы, как и Баджо
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:35
Да никто даже не вспоминает Месси сейчас кроме бывалых каталонских.
Ямаль уже сейчас круче Месси , и он это делает без Хави, Иньесты, Дани Алвеса , Бускетса, Суареса
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:44, ред.
Также можно и про Марадону с Пеле сказать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:34, ред.
Надоели со своими дифирамбами....
Работали бы лучше так как хвалят....
Ещё 200 лет назад Иван Андреевич Крылов предвидел эту постбарселонские похвалёшки и отобразил в басне...
"За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку."
cska1948
cska1948 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 10:32
Великие футболисты потому и великие, что не похожи на других.
А что касается Пеле, так Пеле был объявлен «национальным достоянием» в Бразилии в 1961 году по инициативе президента страны Жаниу Куадроса.

Это было сделано, чтобы предотвратить отъезд юного нападающего в Европу.
И я считаю правильно. Пеле — бразилец, и его игрой должны были наслаждаться в первую очередь бразильцы. А Месси на родине, кроме как в сборной, и не играл. Вот толку нам, русским любителям хоккея, от того, что великий А. Овечкин своей игрой радует не нас, а североамериканцев? Вы этому рады? Я лично нет. Думаю, и аргентинцы хотели видеть Месси в своем чемпионате, а не в испанском.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:07
Преимущество Месси - длительная карьера на высочайшем уровне, помимо природного дарования.
Этим он отличается от Роналдиньо или Роналдо, которые с мячом тоже шикарно обращались, но пик их был недолог.

Над Марадоной, например, по мимо длительности карьеры, Лео выделяется "правильным" образом жизни. Примерный семьянин, расслабляющийся в активном отдыхе, а не чем-то запрещённым.

Преимущество аргентинца над Пеле в том, что Месси всю карьеру провёл в топовом клубе, играя против самых сильных команд и игроков, чего не делал бразилец, заработавший славу благодаря во многом лишь чемпионатам мира.

Месси стабилен на самом высоком уровне был долгие годы, тут очень трудно быть ещё одним таким. Может быть и не увидим больше, а может Ямаль вырастет в такого или даже станет лучше - будем смотреть.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:55
Про Пеле , Марадону тоже так говорили .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 