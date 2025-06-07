Гвардиола: «В мире не будет игроков, похожих на Месси»

Главный тренер «Манчестер Сити» убежден, что нападающий «Интер Майами» не имеет себе равных.

Удивляет, насколько глубоко Ламин Ямаль понимает футбол. В «Барселоне» нам действительно повезло наткнуться на талантливого парня с большими перспективами... Не хочу утверждать, что он сможет сравниться с Лео. Тем не менее, к сожалению, я считаю, что в мире не будет никого, кто мог бы быть похожим на Лионеля Месси.