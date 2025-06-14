Дембеле — об игре Ямаля и Дуэ: «Они оба одинаково сильны»

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вчера, 17:15

Нападающий «Пари Сен-Жермен» оценил игру своего одноклубника и сравнил его с Ламином Ямалем из «Барселоны».

На вопрос, напоминает ли ему Дуэ испанца Ямаля, с которым Дембеле раньше пересекался в «Барселоне», он ответил:

Честно говоря, они оба одинаково сильны. Все говорили о Ламине Ямале уже с юных лет в «Барселоне». Когда он перешёл на профессиональный уровень, мы поняли, что это исключительный футболист. На тренировках он идеально вёл мяч на дриблинге и всегда забивал. Если говорить о Дезире, то его интеграция в команде сначала была непростой. Ему пришлось усваивать новую философию, а только потом он адаптировался. Но при этом он очень профессионален. Умный, серьёзный и внимательный человек. Он пойдёт очень далеко.