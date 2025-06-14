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ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиФранция. Лига 1 2024/2025

Дембеле — об игре Ямаля и Дуэ: «Они оба одинаково сильны»

вчера, 17:15

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле оценил игру своего одноклубника Дезире Дуэ и сравнил его с Ламином Ямалем из «Барселоны».

На вопрос, напоминает ли ему Дуэ испанца Ямаля, с которым Дембеле раньше пересекался в «Барселоне», он ответил:

Честно говоря, они оба одинаково сильны. Все говорили о Ламине Ямале уже с юных лет в «Барселоне». Когда он перешёл на профессиональный уровень, мы поняли, что это исключительный футболист. На тренировках он идеально вёл мяч на дриблинге и всегда забивал. Если говорить о Дезире, то его интеграция в команде сначала была непростой. Ему пришлось усваивать новую философию, а только потом он адаптировался. Но при этом он очень профессионален. Умный, серьёзный и внимательный человек. Он пойдёт очень далеко.

Дуэ был признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов между ПСЖ и миланским «Интером» (5:0).

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Все комментарии
catal
catal ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 20:16
Плюс на Салаха не играет вся команда, при полном косоглазии Ямаля (каждый 16 удар завершается голом, у Салаха каждый 5й за карьеру), Ямалю дают бить в Барселоне больше всех в команде, несмотря на примерно такую же статистику завершения моментов у Левандовски, как у Салаха, топовую. Если давать мяч Левандовски - результат будет сразу лучше. Ямаля тянут за уши как надувную куклу называют женщиной.
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:02
Ямаль конечно сильнее Гюлера, и я того же мнения насчет Джуда, без него Реал сам не свой. Но, между Салахом и Ямалем, я выбираю Египтянина, он сильнее и Дембеле, просто у Француза Требл, и ставить его ниже этих двух никто не будет. Стата Мо: 36 г и 26 п. Стата Ламина: 9 г и 13 п. Как можно его в голосовании за ЗМ ставить выше?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 19:40
очень забавно)))
год назад мадридисты заявляли что их Гюлер лучше Ямаля.
время пошло, турок сдулся как шарик вини пуха. Ямаль в огне.
на Дембеле все ставки, но после финала ЛЧ Дуэ лучше Ямаля.
через год скажут, что аргентинский новичок Реала лучше Дембеле, Дуэ и Ямаля.
и так далее.
конечно, когда среди фаворитов нет игрока Реалп, все можно против Барсы.
в прошлом году Беллингэм был лучшим чем Винисиус.
так же как сейчас Рафинья лучше Ямаля и Дембеле.
Джуд был связующим мотором, лидером, гнал команду, подбадривал, когда нужно, но...Перес хотел чтоб все лавры Винисиусу доставлись.
и это за пару ярких моментов на финише ЛЧ.
Перес и Винисиуса обставили в дураках Родри и МанСити.
нас это порадовало)) признаюсь.
порадуетесь и вы, мадридисты, если ЗМ получит Дембеле)))
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:49
Оба хороши, могут побороться за топ 4 в голосовании ЗМ. Я вообще не понимаю, почему Ямаль должен котироваться выше Салаха? Ну и Рафиньи тоже. Кто в Европе взял золото, и одновременно стал лучшим Бомбардиром, и ассистентом сразу? Что Ламин выиграл больше чем Египтянин? Кубок Испании? Что гол, что пас, что видение поля, завершение, статистика, сложность лиги, во всем Салах был лучше него.
catal
catal
вчера в 18:29, ред.
Забавно, но Дембеле - это тот самый паренек, на которого Месси вешал вину в прессе за поражения Барселоны в лиге чемпионов.
У Дуэ и Ямаля очень похожая статистика во всем, даже в мелочах.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:28
На вкус и цвет Как говорится товарищей нет
протон
протон
вчера в 17:18
Очевидно, что оба парня очень перспективны. Если голова не будет забита разным околофутбольным мусором, их ждет больше будущее, как двух других уважаемых мужчин, между которыми, к слову, тоже 2 года разница (вот-так совпадение :)
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