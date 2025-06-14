Дембеле — об игре Ямаля и Дуэ: «Они оба одинаково сильны»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле оценил игру своего одноклубника Дезире Дуэ и сравнил его с Ламином Ямалем из «Барселоны».
На вопрос, напоминает ли ему Дуэ испанца Ямаля, с которым Дембеле раньше пересекался в «Барселоне», он ответил:
Честно говоря, они оба одинаково сильны. Все говорили о Ламине Ямале уже с юных лет в «Барселоне». Когда он перешёл на профессиональный уровень, мы поняли, что это исключительный футболист. На тренировках он идеально вёл мяч на дриблинге и всегда забивал. Если говорить о Дезире, то его интеграция в команде сначала была непростой. Ему пришлось усваивать новую философию, а только потом он адаптировался. Но при этом он очень профессионален. Умный, серьёзный и внимательный человек. Он пойдёт очень далеко.
Дуэ был признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов между ПСЖ и миланским «Интером» (5:0).
год назад мадридисты заявляли что их Гюлер лучше Ямаля.
время пошло, турок сдулся как шарик вини пуха. Ямаль в огне.
на Дембеле все ставки, но после финала ЛЧ Дуэ лучше Ямаля.
через год скажут, что аргентинский новичок Реала лучше Дембеле, Дуэ и Ямаля.
и так далее.
конечно, когда среди фаворитов нет игрока Реалп, все можно против Барсы.
в прошлом году Беллингэм был лучшим чем Винисиус.
так же как сейчас Рафинья лучше Ямаля и Дембеле.
Джуд был связующим мотором, лидером, гнал команду, подбадривал, когда нужно, но...Перес хотел чтоб все лавры Винисиусу доставлись.
и это за пару ярких моментов на финише ЛЧ.
Перес и Винисиуса обставили в дураках Родри и МанСити.
нас это порадовало)) признаюсь.
порадуетесь и вы, мадридисты, если ЗМ получит Дембеле)))
год назад мадридисты заявляли что их Гюлер лучше Ямаля.
время пошло, турок сдулся как шарик вини пуха. Ямаль в огне.
на Дембеле все ставки, но после финала ЛЧ Дуэ лучше Ямаля.
через год скажут, что аргентинский новичок Реала лучше Дембеле, Дуэ и Ямаля.
и так далее.
конечно, когда среди фаворитов нет игрока Реалп, все можно против Барсы.
в прошлом году Беллингэм был лучшим чем Винисиус.
так же как сейчас Рафинья лучше Ямаля и Дембеле.
Джуд был связующим мотором, лидером, гнал команду, подбадривал, когда нужно, но...Перес хотел чтоб все лавры Винисиусу доставлись.
и это за пару ярких моментов на финише ЛЧ.
Перес и Винисиуса обставили в дураках Родри и МанСити.
нас это порадовало)) признаюсь.
порадуетесь и вы, мадридисты, если ЗМ получит Дембеле)))