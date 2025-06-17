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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Саудовские клубы готовы заплатить около 40 млн евро за Сона

вчера, 23:37

Три клуба из Саудовской Аравии – «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» – готовы предложить 40 млн евро за нападающего «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона.

Игроком уже интересовались в Саудовской Аравии на протяжении последних двух лет, но он всегда отказывался менять команду.

Ранее сообщалось, что Сон, чей контракт действует до 2026 года, может покинуть клуб этим летом.

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Все комментарии
rpaea45b5wct
rpaea45b5wct
сегодня в 03:59
Шпоры без Сона, такого быть не может
протон
протон
сегодня в 00:12
Это полностью подтверждает мою теорию, которую я выдвинул на днях.
"Армии клонов" не играют ради призов,
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Я уже на сей счет ответил, почему не могут забрать. Ну, к примеру, наш друг из солнечной Армении. Каковы шансы получить из Армении? И кстати, призы, возможно многим фермерам не нужны. Тогда какой смысл так уничтожать группы? Какую цель в итоге К. Ф. Х. преследует в группе призов? в чем тогда кайф для фермеров, это показать что он лучше играет? А подумать о других как?
32whm54c25mb
32whm54c25mb
сегодня в 00:04
Неужели они смогут за счёт денег собрать всех лучших игроков???
протон
протон
вчера в 23:56
Многовато будет 40. Но СА это сущие копеечки.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:54
Да уж, денег у них много
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:54
Доброго Здоровья, Володя!
Тогда "фермерских" групп должно быть меньше, но повторюсь это должны определять админы, а то сейчас на меня обрушится шквал критики с их стороны и им сочувствующих.
Но и желающих поискать счастья на высоких коэффициентах тоже предостаточно.
Гость
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