Саудовские клубы готовы заплатить около 40 млн евро за Сона

Три клуба из Саудовской Аравии – «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» – готовы предложить 40 млн евро за нападающего «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона.
Игроком уже интересовались в Саудовской Аравии на протяжении последних двух лет, но он всегда отказывался менять команду.
Ранее сообщалось, что Сон, чей контракт действует до 2026 года, может покинуть клуб этим летом.
"Армии клонов" не играют ради призов,
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Я уже на сей счет ответил, почему не могут забрать. Ну, к примеру, наш друг из солнечной Армении. Каковы шансы получить из Армении? И кстати, призы, возможно многим фермерам не нужны. Тогда какой смысл так уничтожать группы? Какую цель в итоге К. Ф. Х. преследует в группе призов? в чем тогда кайф для фермеров, это показать что он лучше играет? А подумать о других как?
"Армии клонов" не играют ради призов,
-----------------
Я уже на сей счет ответил, почему не могут забрать. Ну, к примеру, наш друг из солнечной Армении. Каковы шансы получить из Армении? И кстати, призы, возможно многим фермерам не нужны. Тогда какой смысл так уничтожать группы? Какую цель в итоге К. Ф. Х. преследует в группе призов? в чем тогда кайф для фермеров, это показать что он лучше играет? А подумать о других как?
Тогда "фермерских" групп должно быть меньше, но повторюсь это должны определять админы, а то сейчас на меня обрушится шквал критики с их стороны и им сочувствующих.
Но и желающих поискать счастья на высоких коэффициентах тоже предостаточно.
Тогда "фермерских" групп должно быть меньше, но повторюсь это должны определять админы, а то сейчас на меня обрушится шквал критики с их стороны и им сочувствующих.
Но и желающих поискать счастья на высоких коэффициентах тоже предостаточно.