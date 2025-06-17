Саудовские клубы готовы заплатить около 40 млн евро за Сона

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вчера, 23:37

Три клуба из Саудовской Аравии – «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» – готовы предложить 40 млн евро за нападающего «Тоттенхэма» .

Игроком уже интересовались в Саудовской Аравии на протяжении последних двух лет, но он всегда отказывался менять команду.

Ранее сообщалось, что Сон, чей контракт действует до 2026 года, может покинуть клуб этим летом.