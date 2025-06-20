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Керкеж подпишет 5-летний контракт с «Ливерпулем»

вчера, 16:14

«Ливерпуль» достиг предварительной договорённости с «Борнмутом» о трансфере защитника Милоша Керкежа.

Ожидается, что сумма сделки составит около 40 млн фунтов. В настоящее время клубы занимаются оформлением необходимой документации.

Керкеж пройдёт медицинское обследование на следующей неделе и, предположительно, подпишет с «Ливерпулем» контракт на пять лет.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:01
Фримпонг. Вирц. Керкеж. и вот вот подпишут Исака.
плюс продажа Нуньеса.
возможно, Луис Диас остается в Ливерпуле.
похоже что голов Ливерпуль в этом сезоне позабивает очень очень много с такими игроками.
одно из лучших ТО в истории клуба.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:47
Деньги идут к деньгам. На заработанное купит хорошего, потом сработают ещё больше...
catal
catal ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 16:31
Эта схема постоянного увеличения финансовых возможностей топовых клубов, со скупкой на эти деньги хороших футболистов из клубов послабее - как-то не внушает оптимизма. Какая-то разрастающаяся раковая опухоль.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:24
Думаю у Ливерпуля, да и вообще у клубов Апл очень большие деньги для трансферов. если победитель Чемпионшипа получил 220 млн £, то сколько дали чемпиону Англии? Лямов 400-500 наверное. И в ЛЧ с новым форматом, лямов 100 точно взяли. Огромный бюджет. Могут себе позволить такие трансферы.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:23
Молодой венгр на перспективу... посмотрим...
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