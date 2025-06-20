Керкеж подпишет 5-летний контракт с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» достиг предварительной договорённости с «Борнмутом» о трансфере защитника Милоша Керкежа.
Ожидается, что сумма сделки составит около 40 млн фунтов. В настоящее время клубы занимаются оформлением необходимой документации.
Керкеж пройдёт медицинское обследование на следующей неделе и, предположительно, подпишет с «Ливерпулем» контракт на пять лет.
плюс продажа Нуньеса.
возможно, Луис Диас остается в Ливерпуле.
похоже что голов Ливерпуль в этом сезоне позабивает очень очень много с такими игроками.
одно из лучших ТО в истории клуба.
плюс продажа Нуньеса.
возможно, Луис Диас остается в Ливерпуле.
похоже что голов Ливерпуль в этом сезоне позабивает очень очень много с такими игроками.
одно из лучших ТО в истории клуба.