Керкеж подпишет 5-летний контракт с «Ливерпулем»

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вчера, 16:14

«Ливерпуль» достиг предварительной договорённости с «Борнмутом» о трансфере защитника .

Ожидается, что сумма сделки составит около 40 млн фунтов. В настоящее время клубы занимаются оформлением необходимой документации.

Керкеж пройдёт медицинское обследование на следующей неделе и, предположительно, подпишет с «Ливерпулем» контракт на пять лет.