Бабаев — о Челестини: «Его чемпионский опыт поможет нам»

Генеральный директор ЦСКА высказался по поводу назначения швейцарца на пост главного тренера команды.

Выбор главного тренера — это всегда очень важное и непростое решение. Тем более, футбольной общественности известны сжатые сроки, в которых мы оказались. Мы понимаем сложности, которые могут возникнуть с адаптацией, но в этом вопросе у Фабио есть исключительное преимущество — знание пяти языков. Он не просто полиглот, но и человек, который жил и работал в разных странах и культурах. А его актуальный чемпионский опыт точно поможет ему в кратчайшие сроки стать настоящим лидером для нашей команды.