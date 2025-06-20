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Бабаев — о Челестини: «Его чемпионский опыт поможет нам»

вчера, 20:25

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу назначения швейцарца Фабио Челестини на пост главного тренера команды.

Выбор главного тренера — это всегда очень важное и непростое решение. Тем более, футбольной общественности известны сжатые сроки, в которых мы оказались. Мы понимаем сложности, которые могут возникнуть с адаптацией, но в этом вопросе у Фабио есть исключительное преимущество — знание пяти языков. Он не просто полиглот, но и человек, который жил и работал в разных странах и культурах. А его актуальный чемпионский опыт точно поможет ему в кратчайшие сроки стать настоящим лидером для нашей команды.

Сегодня было официально объявлено о назначении Фабио Челестини в ЦСКА. Ранее он работал в Швейцарии, где выиграл с «Базелем» чемпионат и Кубок страны в прошедшем сезоне.

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Все комментарии
Датак
Датак
вчера в 22:45
тревожно че т
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:29
Время покажет каков Фабио на деле. Посмотрим,
Пожелаю ему удачи.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:02
Время покажет. А так конечно же пожелаю ему только Удачи с ЦСКА !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:28
Главное, чтобы Леша Березуцкий и Дима Крамаренко остались. А там поглядим
Гость
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