Бабаев — о Челестини: «Его чемпионский опыт поможет нам»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу назначения швейцарца Фабио Челестини на пост главного тренера команды.
Выбор главного тренера — это всегда очень важное и непростое решение. Тем более, футбольной общественности известны сжатые сроки, в которых мы оказались. Мы понимаем сложности, которые могут возникнуть с адаптацией, но в этом вопросе у Фабио есть исключительное преимущество — знание пяти языков. Он не просто полиглот, но и человек, который жил и работал в разных странах и культурах. А его актуальный чемпионский опыт точно поможет ему в кратчайшие сроки стать настоящим лидером для нашей команды.
Сегодня было официально объявлено о назначении Фабио Челестини в ЦСКА. Ранее он работал в Швейцарии, где выиграл с «Базелем» чемпионат и Кубок страны в прошедшем сезоне.
Пожелаю ему удачи.
Пожелаю ему удачи.