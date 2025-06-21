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Николич объяснил, почему решил стать главным тренером АЕКа

вчера, 12:54

Главный тренер АЕКа Марко Николич рассказал о том, почему решил возглавить команду из Афин.

9 июня московский ЦСКА объявил об уходе серба. Как отмечал специалист, отставка не связана с финансовым и трансферным вопросом.

ЦСКА был отличной командой, где я завёл друзей. Я наладил связи во всех командах, в которых работал. Были какие-то волшебные слова от людей из АЕКа. Самую большую роль сыграл хороший проект, амбиции, положительная энергия, которую они мне дали, чёткие цели, и я хотел быть частью проекта. Как он будет развиваться, ещё предстоит увидеть, но я был рад тому, что услышал, и мне захотелось стать частью этого дела.

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Все комментарии
угол головы
угол головы
вчера в 21:41
Да хватит вам(не прощу, предатель) все просто марко в принципе во всех клубах где был показывал результат. В аеке сейчас рибалта вроде, а они очень хорошие друзья. И по факту его уболтали что если выдаст один два не плохих сезона в аеке вот тебе и условная Севилья, Валенсия, хофенхайм, Бормунт. А из ЦСКА это в данных реалиях очень тяжело
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 20:09
Не прощу никогда!
Датак
Датак
вчера в 18:05
если это правда,то грошь цена его слову
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 15:48
Ерунда. Всей правды не скажет. Узнаем об истинной причине ухода только в одном случае: когда Николич проговорится о ней ночью во сне.
wgz6bcpm28s4
wgz6bcpm28s4
вчера в 15:15
Конечно, когда цель у команды любой ценой занять третье место и не проиграть Зениту, то кому это понравится.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:55
Приветствую Виктор!Точно! Вот про это забыл!)))
112910415
112910415
вчера в 14:40
Слова полностью стандартные и не обьясняющие ровно ничего!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:59
Чисто гей-европейский поступок и мышление...)
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:58
Приветствую, Володя!!!
И сказать- что он с детства за АЕК!!! К АЕКу, у меня еще с 1976г., неприязнь, когда они родное Динамо выбили из КУ. Правда, тогда, там феерил Папаиоанну...
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:48
Стандартный набор фраз! Осталось эмблему поцеловать)))
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:18
Предатель
Capral
Capral
вчера в 12:58
Волшебные слова или волшебная сумма- это же очень важно...
Александр Гармашов
Александр Гармашов
вчера в 12:57
Бабло решило все . Плюс нету уверенности что в следующем сезоне в тройку войдёт
Гость
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