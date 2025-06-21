Николич объяснил, почему решил стать главным тренером АЕКа

Главный тренер АЕКа Марко Николич рассказал о том, почему решил возглавить команду из Афин.
9 июня московский ЦСКА объявил об уходе серба. Как отмечал специалист, отставка не связана с финансовым и трансферным вопросом.
ЦСКА был отличной командой, где я завёл друзей. Я наладил связи во всех командах, в которых работал. Были какие-то волшебные слова от людей из АЕКа. Самую большую роль сыграл хороший проект, амбиции, положительная энергия, которую они мне дали, чёткие цели, и я хотел быть частью проекта. Как он будет развиваться, ещё предстоит увидеть, но я был рад тому, что услышал, и мне захотелось стать частью этого дела.
И сказать- что он с детства за АЕК!!! К АЕКу, у меня еще с 1976г., неприязнь, когда они родное Динамо выбили из КУ. Правда, тогда, там феерил Папаиоанну...
И сказать- что он с детства за АЕК!!! К АЕКу, у меня еще с 1976г., неприязнь, когда они родное Динамо выбили из КУ. Правда, тогда, там феерил Папаиоанну...