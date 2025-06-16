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«Реал» представил выездную форму на новый сезон

вчера, 11:25

Мадридский «Реал» и Adidas представили выездную форму на сезон 2025/26.

Как сообщает клубная пресс-служба, тёмно-синий цвет комплекта, напоминающий о небе во время вечерних матчей, украшен серебряными деталями, вдохновлёнными внешним видом стадиона. Кроме того, присутствует зелёная отделка, отражающая цвет газона.

Впервые футболисты сыграют в новой форме в матче 3-го тура Клубного чемпионата мира с «Зальцбургом» 27 июня.«Реал» представил выездную форму на новый сезон

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Все комментарии
агент_Смит.
агент_Смит.
вчера в 16:11
Как-то не впечатляет.
rb5nsjzyw8ay
rb5nsjzyw8ay
вчера в 15:43
Форма не ахти, траурная какая-то.
STVA 1
STVA 1 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 14:07
Я Вам там с другого ака ответил! sv 1969
pqjn5ufk5brw
pqjn5ufk5brw
вчера в 12:58
у адидаса уже давно закончились идеи
Incredulous
Incredulous ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:36
И что, в итоге мы получим в группе без призов то же самое, что и в группе с призами. очень интересно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:32
С цветовой гаммой конечно же не угадали , на мой субъективный взгляд.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:55
Помню, смотрел какой-то матч, одна команда играла в синей форме, другая в светло-зелёной - это был ужас для восприятия глазами на зелёном поле. Не знаю как на стадионе, а по телевизору разобрать кто есть кто довольно проблематично.

И в этом свете розовая форма уже не улыбку вызывает, а органично контрастирует с газоном. Вообще, у дортмундцев форма нравится - и красивая, сочетание чёрного и жёлтого, и на поле хорошо выделяется.
introvert pofigist
introvert pofigist ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 11:53
Это такие хорошие клоны, которые не подчинились приказу 66 и перешли на Светлую Сторону Силы.
Они стоят на страже "Группы без призов" и ведут незримый бой против всего плохого.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:49
Скучная форма. Не Реал, а какой то из Алиэкпресс
STVA 1
STVA 1 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 11:45
Думаю агент смит)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:36
Вариант на любителя, особенно в цветовой гамме...
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