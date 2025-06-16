«Реал» представил выездную форму на новый сезон

Мадридский «Реал» и Adidas представили выездную форму на сезон 2025/26.
Как сообщает клубная пресс-служба, тёмно-синий цвет комплекта, напоминающий о небе во время вечерних матчей, украшен серебряными деталями, вдохновлёнными внешним видом стадиона. Кроме того, присутствует зелёная отделка, отражающая цвет газона.
Впервые футболисты сыграют в новой форме в матче 3-го тура Клубного чемпионата мира с «Зальцбургом» 27 июня.
И в этом свете розовая форма уже не улыбку вызывает, а органично контрастирует с газоном. Вообще, у дортмундцев форма нравится - и красивая, сочетание чёрного и жёлтого, и на поле хорошо выделяется.
И в этом свете розовая форма уже не улыбку вызывает, а органично контрастирует с газоном. Вообще, у дортмундцев форма нравится - и красивая, сочетание чёрного и жёлтого, и на поле хорошо выделяется.
Они стоят на страже "Группы без призов" и ведут незримый бой против всего плохого.
Они стоят на страже "Группы без призов" и ведут незримый бой против всего плохого.