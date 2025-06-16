«Реал» представил выездную форму на новый сезон

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вчера, 11:25

Мадридский «Реал» и Adidas представили выездную форму на сезон 2025/26.

Как сообщает клубная пресс-служба, тёмно-синий цвет комплекта, напоминающий о небе во время вечерних матчей, украшен серебряными деталями, вдохновлёнными внешним видом стадиона. Кроме того, присутствует зелёная отделка, отражающая цвет газона.

Впервые футболисты сыграют в новой форме в матче 3-го тура Клубного чемпионата мира с «Зальцбургом» 27 июня.