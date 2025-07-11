В РФС ответили сторонникам теории заговора о возвращении «Оренбурга»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал предположение о том, что «Оренбург» вернули в РПЛ в интересах «Зенита».
Общаясь с журналистами, генсек РФС заявил следующее:
Я сторонникам подобных теорий предложил бы алюминиевые шапочки… Или спросить «Черноморец», почему они не построили или не договорились об аренде стадиона. Есть категория людей, которые привыкли жить в теории заговора.
Ранее «Торпедо» официально исключили из РПЛ за попытку организации договорных матчей. Место московской команды в чемпионате-2025/26 досталось «Оренбургу», который в минувшем сезоне финишировал 15-м.
Нет чтобы накануне юбилейного сезона дать хвалебный почин, они начинают...
Нет чтобы накануне юбилейного сезона дать хвалебный почин, они начинают...
Ты что то посетовал на отсутствие "ни одного смелого руководителя клуба рпл, который призвало бы к бойкоту этого мероприятия "
Ты это серьёзно!?
Или считаешь, что они не понимают торпедовскую перспективу...
Ты что то посетовал на отсутствие "ни одного смелого руководителя клуба рпл, который призвало бы к бойкоту этого мероприятия "
Ты это серьёзно!?
Или считаешь, что они не понимают торпедовскую перспективу...
Отвратительно.
Отвратительно.
1. Рассказать правду о том что на самом деле происходит.
2. Высмеивать всех кто поверил этой правде и называть их сумасшедшими.
План идеальный!
1. Рассказать правду о том что на самом деле происходит.
2. Высмеивать всех кто поверил этой правде и называть их сумасшедшими.
План идеальный!
Сегодня шапочки , а завтра...)
Сегодня шапочки , а завтра...)
А как жить с ненастоящим Динамо или ЦСКА?))) И вообще, пора бы уже привыкнуть. Ну а ответ Митрофанова- ответ обычного чинуши, уходящего от прямого ответа...
А как жить с ненастоящим Динамо или ЦСКА?))) И вообще, пора бы уже привыкнуть. Ну а ответ Митрофанова- ответ обычного чинуши, уходящего от прямого ответа...