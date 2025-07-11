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В РФС ответили сторонникам теории заговора о возвращении «Оренбурга»

вчера, 17:08

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал предположение о том, что «Оренбург» вернули в РПЛ в интересах «Зенита».

Общаясь с журналистами, генсек РФС заявил следующее:

Я сторонникам подобных теорий предложил бы алюминиевые шапочки… Или спросить «Черноморец», почему они не построили или не договорились об аренде стадиона. Есть категория людей, которые привыкли жить в теории заговора.

Ранее «Торпедо» официально исключили из РПЛ за попытку организации договорных матчей. Место московской команды в чемпионате-2025/26 досталось «Оренбургу», который в минувшем сезоне финишировал 15-м.

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 09:42
    Храневец
    Храневец
    сегодня в 09:19
    Ломать исключать коверкать запрещать научились ,а вот чего то создавать ????
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 23:51
    Так я же и говорю "помечтать то можно".
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:55
    Это из области фантастики
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 22:14
    Но мечтать то можно. Кстати, например Ловчев, или Газзаев. теоретически могли бы намекнуть на возможность бойкота. Беспредел продолжится?
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 22:04
    Вечно журналистам что то мерещиться....)
    Нет чтобы накануне юбилейного сезона дать хвалебный почин, они начинают...
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:59
    Анатолий!
    Ты что то посетовал на отсутствие "ни одного смелого руководителя клуба рпл, который призвало бы к бойкоту этого мероприятия "

    Ты это серьёзно!?

    Или считаешь, что они не понимают торпедовскую перспективу...
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:00
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:30
    Не умоляй, не брошу!
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 20:17
    Да брось, я тебя умоляю...)))
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:11
    Как какой? Элементарный, человеческий.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:18, ред.
    При ответе Митрофанова надо просто иметь в видуx что до места генсека РФС куда его поставил Дюков глава Газпром нефти Митрофанов был менеджером Зенита. Кто сомневается в беспристрастности РФС и этого типа. Странно, а почему все они считают нас баранами. Эта авантюра РФС с протаскиванием Сочи и Оренбурга слишком очевидна. Какой позор. Жаль, что нет ни одного смелого руководителя клуба рпл который призвало бы к бойкоту этого мероприятия
    Отвратительно.
    viv
    viv
    вчера в 18:26
    Газпрому очень нужно чемпионство в 101-летний юбилей, иначе опять с математикой договариваться придётся.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 18:19
    Теория заговора ходит давно в нашем футболе, самый яркий пример Спартак.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 17:54
    Вообще то теории заговора это инструкция как спрятать правду у всех на виду.

    1. Рассказать правду о том что на самом деле происходит.
    2. Высмеивать всех кто поверил этой правде и называть их сумасшедшими.

    План идеальный!
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 17:51
    Володя, какой стыд, ты о чём и о ком?)))
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 17:45
    Похоже Максим осваивает новый вид деятельности,
    Сегодня шапочки , а завтра...)
    протон
    протон
    вчера в 17:43
    Построить стадион за 1 месяц,это же так просто.А вот заменить освещение Черноморцу ФРС уже не дали сделать.Типа,все,поезд ушел,хотя все документы о реконструкции стадиона под требования ФРС были предоставлены и сроки замены освещения тоже.А теперь Митрофанову только и остается ерничать про шапочки из фольги.Но мы то знаем,зачем все это провернулось.4 команды свели буквально на нет,чтоб Сочи и Орен вышли в РПЛ.
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 17:39
    А какая выгода от этого Зениту?
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:34
    Привет, Виктор! Трудно привыкнуть к вопиющей несправедливости. Ведь в РФС прекрасно осознают, что люди, интересующиеся футболом, прекрасно понимают, зачем и почему в РПЛ протащили "Сочи" и "Оренбург". А им ни капли не стыдно.
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 17:28
    Привет, Володя!!!
    А как жить с ненастоящим Динамо или ЦСКА?))) И вообще, пора бы уже привыкнуть. Ну а ответ Митрофанова- ответ обычного чинуши, уходящего от прямого ответа...
    Датак
    Датак
    вчера в 17:26
    ну и естественно я теперь буду следить за тем,сколько очков "отдаст" бомжам,и сколько отнимет у конкурентов
    Датак
    Датак
    вчера в 17:25
    действительно, какой вопрос задать уралу?
    cska1948
    cska1948
    вчера в 17:21
    И где справедливость? Краснодар лишил Зенит столетнего юбилея, а наказали за это Торпедо! И как жить дальше с ТАКИМ футболом?
    Иван Стаканов
    Иван Стаканов
    вчера в 17:17
    А у Урала что спросить?
    Гость
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