В РФС ответили сторонникам теории заговора о возвращении «Оренбурга»

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вчера, 17:08

Генеральный секретарь Российского футбольного союза прокомментировал предположение о том, что «Оренбург» вернули в РПЛ в интересах «Зенита».

Общаясь с журналистами, генсек РФС заявил следующее:

Я сторонникам подобных теорий предложил бы алюминиевые шапочки… Или спросить «Черноморец», почему они не построили или не договорились об аренде стадиона. Есть категория людей, которые привыкли жить в теории заговора.