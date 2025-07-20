Мурад Мусаев: «На днях объявим о новом трансфере»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил о том, что клуб в ближайшие дни объявит о переходе нового футболиста.
Вот что рассказал журналистам наставник чемпионов России на пресс-конференции после победного матча против «Пари НН»:
Трансферная кампания еще не закончена. На днях объявим о новом трансфере. На выход тоже, возможно, будет один игрок. Но фамилии я вам не назову, конечно.
Ранее появилась информация о том, что краснодарскую команду может покинуть Эдуард Сперцян, которым интересуется испанская «Жирона».
ну, пожалуйста !
ну, пожалуйста !