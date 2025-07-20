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Мурад Мусаев: «На днях объявим о новом трансфере»

вчера, 18:41
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил о том, что клуб в ближайшие дни объявит о переходе нового футболиста.

Вот что рассказал журналистам наставник чемпионов России на пресс-конференции после победного матча против «Пари НН»:

Трансферная кампания еще не закончена. На днях объявим о новом трансфере. На выход тоже, возможно, будет один игрок. Но фамилии я вам не назову, конечно.

Ранее появилась информация о том, что краснодарскую команду может покинуть Эдуард Сперцян, которым интересуется испанская «Жирона».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:57
ну, назови !
ну, пожалуйста !
c68jy5rcsk9j
c68jy5rcsk9j
вчера в 20:26
Ждём усиления в лице латиносов
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:22
Мусаев - Я вам не скажу, что Сперцян уйдёт!..
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:18
Опять эта таинственность от Краснодара.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:59
Латиносов еще возьмут видимо
Гость
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