«Мец» собирается предложить «Локомотиву» 3 миллиона евро за Баринова

Французский «Мец» собирается предложить «Локомотиву» 3 миллиона евро за переход полузащитника Дмитрия Баринова.
При этом источник подчеркивает, что московский клуб хотел бы заработать на трансфере своего капитана не менее 5 млн.
Самому Баринову «Мец» готов предложить контракт на три года с зарплатой в 700 тысяч евро за сезон и подписным бонусом в 500 тысяч.
У клуба из Лотарингии есть и альтернативный вариант – пригласить Далера Кузяева, который ранее расстался с «Гавром», получив статус свободного агента.