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«Мец» собирается предложить «Локомотиву» 3 миллиона евро за Баринова

вчера, 17:46

Французский «Мец» собирается предложить «Локомотиву» 3 миллиона евро за переход полузащитника Дмитрия Баринова.

При этом источник подчеркивает, что московский клуб хотел бы заработать на трансфере своего капитана не менее 5 млн.

Самому Баринову «Мец» готов предложить контракт на три года с зарплатой в 700 тысяч евро за сезон и подписным бонусом в 500 тысяч.

У клуба из Лотарингии есть и альтернативный вариант – пригласить Далера Кузяева, который ранее расстался с «Гавром», получив статус свободного агента.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:59
Далер дешевле обойдётся !
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 22:02
Думаю, что это нормальная сумма за игрока, у которого остается всего год по контракту. Если Локомотив не продаст его сейчас, то может потерять через год бесплатно, а так получит хоть какие-то деньги. Вряд ли Мец сможет заплатить больше, это небогатый клуб.
Vilar
Vilar
вчера в 20:29
Зарплаты завышены, стоимость занижена, всё правильно или нет?
Брулин
Брулин
вчера в 19:09
Баринов (в локо получает 1,8 млн): "Т.е вы хотите чтобы я за вас играл даром? Ну хорошо я готов согласиться и играть за жалкие 1,5 млн евро")
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:31
Как определить реальный уровень лучших российских игроков? Можно применить универсальную формулу - СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Отозвался французский клуб Мец. За переход лидера Локомотива Дмитрия Баринова они готовы предложить три миллиона евро. Москва считает, что он стоит дороже? Хорошо, пусть назначат свою цену и попробуют продать за неё Дмитрия. Попробовали? Не получается.. О чём это говорит? О том, что лучшие российские игроки слишком переоценены.. Откуда же у них такой колоритный апломб, почему они все смотрят на нас свысока? Просто потому, что получают многократно завышенные зарплаты. Ну что, звёзды, теперь понимаете какой ваш реальный уровень?
Gotlib
Gotlib ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:16, ред.
За барина точно маловато будет.)))
shlomo
shlomo
вчера в 17:51
Маловато будет... пусть Локо торгуется...
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