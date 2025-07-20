«Мец» собирается предложить «Локомотиву» 3 миллиона евро за Баринова

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вчера, 17:46

Французский «Мец» собирается предложить «Локомотиву» 3 миллиона евро за переход полузащитника .

При этом источник подчеркивает, что московский клуб хотел бы заработать на трансфере своего капитана не менее 5 млн.

Самому Баринову «Мец» готов предложить контракт на три года с зарплатой в 700 тысяч евро за сезон и подписным бонусом в 500 тысяч.

У клуба из Лотарингии есть и альтернативный вариант – пригласить , который ранее расстался с «Гавром», получив статус свободного агента.