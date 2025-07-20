Сын бывшего инвестора «Химок» перешел в турецкий клуб своего отца

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вчера, 22:52

Бывший нападающий «Химок» стал игроком турецкого клуба «Серик Беледиеспор».

Контракт рассчитан на два года.

Ранее СМИ сообщали, что совладельцем «Серика» стал отец футболиста , бывший инвестор ФК «Химки». Главным тренером команды был назначен .

Илья Садыгов за четыре сезона сыграл за «Химки» 87 матчей, забив 8 мячей и сделав 2 результативные передачи.

«Серик» в сезоне-2025/26 выступит в турецкой Первой лиге, втором по статусу национальном дивизионе.