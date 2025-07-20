Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыТурция. Первая лига 2025/2026

Сын бывшего инвестора «Химок» перешел в турецкий клуб своего отца

вчера, 22:52

Бывший нападающий «Химок» Илья Садыгов стал игроком турецкого клуба «Серик Беледиеспор».

Контракт рассчитан на два года.

Сын бывшего инвестора «Химок» перешел в турецкий клуб своего отца

Ранее СМИ сообщали, что совладельцем «Серика» стал отец футболиста Туфан Садыгов, бывший инвестор ФК «Химки». Главным тренером команды был назначен Сергей Юран.

Илья Садыгов за четыре сезона сыграл за «Химки» 87 матчей, забив 8 мячей и сделав 2 результативные передачи.

«Серик» в сезоне-2025/26 выступит в турецкой Первой лиге, втором по статусу национальном дивизионе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мурад Мусаев: «На днях объявим о новом трансфере»
Вчера, 18:41
ОфициальноТурецкий клуб, который возглавил Юран, усилился российским футболистом
19 июля
Официально«Оренбург» объявил о переходе черногорского полузащитника
19 июля
Официально«Родина» укрепилась бывшим защитником «Ахмата»
19 июля
ОфициальноБывший защитник «Локомотива» продолжит карьеру в «Факеле»
18 июля
Официально«Торпедо» объявило о возвращении воспитанника
18 июля
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:07, ред.
А игрок он, как говорят, не очень...
7sp9dhueh9f8
7sp9dhueh9f8
сегодня в 04:43
Вот так якобы наши вкладываются в турецкий футбол.
8568n52vqh4e
8568n52vqh4e
сегодня в 04:15
Юран, Гоцук, Тихии, Берковский, теперь ещё и сынок нового совладельца клуба подъехал.
Серик это провинциальная команда, которая всю свою историю выступала в региональных и любительских лигах.
Попав впервые в первую лигу напокупав никому не нужных игроков и тренера в России и наслушавшись сказки от нового инвестора с наполеоновскими планами вступают в новый сезон.
Задачи в этом сезоне не вылететь, а в следующем попасть в суперлигу.
Садыгову осталось Серик переименовать в Химки и отправить клуб опятьив любители.
Непонятно зачем всё это нужно Юрану?
Неужели смерился с тем, что его особо никто не ценит как тренера?
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:59
)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:12
Так это же сын того самого Садыгова, который получает выгодные подряды в администрации московской области. Именно он считался инвестором ФК Химки, которого больше нет. На самом деле этот человек, на деньги, полученные не совсем законно, содержит турецкий футбольный клуб. Интересно, а Садыгова старшего отодвинули от богатой кормушки?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 