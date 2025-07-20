Сын бывшего инвестора «Химок» перешел в турецкий клуб своего отца

Бывший нападающий «Химок» Илья Садыгов стал игроком турецкого клуба «Серик Беледиеспор».
Контракт рассчитан на два года.
Ранее СМИ сообщали, что совладельцем «Серика» стал отец футболиста Туфан Садыгов, бывший инвестор ФК «Химки». Главным тренером команды был назначен Сергей Юран.
Илья Садыгов за четыре сезона сыграл за «Химки» 87 матчей, забив 8 мячей и сделав 2 результативные передачи.
«Серик» в сезоне-2025/26 выступит в турецкой Первой лиге, втором по статусу национальном дивизионе.
Серик это провинциальная команда, которая всю свою историю выступала в региональных и любительских лигах.
Попав впервые в первую лигу напокупав никому не нужных игроков и тренера в России и наслушавшись сказки от нового инвестора с наполеоновскими планами вступают в новый сезон.
Задачи в этом сезоне не вылететь, а в следующем попасть в суперлигу.
Садыгову осталось Серик переименовать в Химки и отправить клуб опятьив любители.
Непонятно зачем всё это нужно Юрану?
Неужели смерился с тем, что его особо никто не ценит как тренера?
Серик это провинциальная команда, которая всю свою историю выступала в региональных и любительских лигах.
Попав впервые в первую лигу напокупав никому не нужных игроков и тренера в России и наслушавшись сказки от нового инвестора с наполеоновскими планами вступают в новый сезон.
Задачи в этом сезоне не вылететь, а в следующем попасть в суперлигу.
Садыгову осталось Серик переименовать в Химки и отправить клуб опятьив любители.
Непонятно зачем всё это нужно Юрану?
Неужели смерился с тем, что его особо никто не ценит как тренера?