Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Агент Чернова объявил о возможном уходе футболиста из «Спартака»

вчера, 14:53

Владимир Кузьмичёв, агент защитника московского «Спартака» Никиты Чернова, рассказал о будущем футболиста.

Мы прорабатываем варианты перехода в другой клуб. Скорее всего, это будет аренда. Пока не могу сказать ничего конкретного. Работаем над этим вариантом, поскольку главный тренер команды делает ставку на других футболистов. Никакого конфликта нет, ни в одном клубе до этого Никита не вступал в конфликт с тренерами. Деян Станкович делает ставку на других ребят, относимся к этому с пониманием.

Напомним, что в начале июля появлялась информация об отстранении Чернова от тренировок с основным составом, но Кузьмичёв её опроверг.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Сочи» объявило об аренде нападающего «Локомотива»
19 июля Фото
Официально«Сочи» арендовал молодого футболиста «Локомотива»
18 июля
Семак: «Волкову было бы логично уйти в аренду»
18 июля
Официально«Локомотив» отозвал из аренды своего нападающего
17 июля
ОфициальноФутболист «Спартака» перешёл в «Ленинградец» на правах аренды
16 июля
Александр Мостовой: «До сих пор не могу понять, что происходит с ПСЖ»
13 июля
Все комментарии
6dwdt9feqgbd
6dwdt9feqgbd
вчера в 15:01
Давно пора оттуда валить, никакой перспективы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 