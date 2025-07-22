Агент Чернова объявил о возможном уходе футболиста из «Спартака»

Владимир Кузьмичёв, агент защитника московского «Спартака» Никиты Чернова, рассказал о будущем футболиста.
Мы прорабатываем варианты перехода в другой клуб. Скорее всего, это будет аренда. Пока не могу сказать ничего конкретного. Работаем над этим вариантом, поскольку главный тренер команды делает ставку на других футболистов. Никакого конфликта нет, ни в одном клубе до этого Никита не вступал в конфликт с тренерами. Деян Станкович делает ставку на других ребят, относимся к этому с пониманием.
Напомним, что в начале июля появлялась информация об отстранении Чернова от тренировок с основным составом, но Кузьмичёв её опроверг.