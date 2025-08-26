Стало известно, сколько «Наполи» заплатит за Хёйлунда

1756190822

вчера, 09:47

«Наполи» договорился о переходе в команду форварда «Манчестер Юнайтед» .

Как сообщает инсайдер , речь идёт об аренде с обязательством выкупа. Общая стоимость сделки составит около 45 млн евро. Все необходимые нюансы трансфера уже согласованы, в скором времени 22-летний футболист подпишет официальное соглашение.

В минувшем сезоне Хёйлунд провёл 52 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Напомним, что неаполитанцам пришлось экстренно искать нового нападающего из-за травмы Ромелу Лукаку.