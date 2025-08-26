 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Стало известно, сколько «Наполи» заплатит за Хёйлунда

вчера, 09:47

«Наполи» договорился о переходе в команду форварда «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хёйлунда.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, речь идёт об аренде с обязательством выкупа. Общая стоимость сделки составит около 45 млн евро. Все необходимые нюансы трансфера уже согласованы, в скором времени 22-летний футболист подпишет официальное соглашение.

В минувшем сезоне Хёйлунд провёл 52 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Напомним, что неаполитанцам пришлось экстренно искать нового нападающего из-за травмы Ромелу Лукаку.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» продаст Кобби Майну
Вчера, 09:28
СлухиЛукас Васкес согласился на переход в «Байер»
Вчера, 07:52
Гарначо и форварды «Челси» оказались в заложниках. Все спешат в последний трансферный вагон
25 августаRoman Novikov в блоге Трансферная лихорадка
Слухи«Милан» договорился со «Спортингом» о переходе датского нападающего Хардера
25 августа
СлухиПереговоры «Наполи» и МЮ о переходе Хёйлунда близки к завершению
25 августа
Слухи«Бавария» собирается арендовать Джексона у «Челси»
25 августа
 
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:50
Перспективная сделка.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 11:05
Это Неаполь....
Там всегда должен быть человек который :
"Мы сделаем ему предложение от которого он не сможет отказаться"
Марио Пьюзо «Крёстный отец» 1969 год
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:01
Осимхен сам поссорился и начал показывать характер
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:05
Продать Осимхена за 75 млн и купить норвега за 45 может и выгодно....
Только сможет ли Хёйлунд иметь статистику Осимхена....который и в Турции за 30 игр заколотил 26 голов...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 