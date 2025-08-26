Стало известно, сколько «Наполи» заплатит за Хёйлунда

«Наполи» договорился о переходе в команду форварда «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хёйлунда.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, речь идёт об аренде с обязательством выкупа. Общая стоимость сделки составит около 45 млн евро. Все необходимые нюансы трансфера уже согласованы, в скором времени 22-летний футболист подпишет официальное соглашение.
В минувшем сезоне Хёйлунд провёл 52 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Напомним, что неаполитанцам пришлось экстренно искать нового нападающего из-за травмы Ромелу Лукаку.
Там всегда должен быть человек который :
"Мы сделаем ему предложение от которого он не сможет отказаться"
Марио Пьюзо «Крёстный отец» 1969 год
Только сможет ли Хёйлунд иметь статистику Осимхена....который и в Турции за 30 игр заколотил 26 голов...
