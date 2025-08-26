«Манчестер Юнайтед» продаст Кобби Майну

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну может покинуть клуб.
По информации источника, 20-летний футболист не рассматривается тренерским штабом Рубена Аморима в качестве игрока стартового состава. Сообщается, что если манкунианцы получат достойное предложение о покупке или аренде Майну, то отпустят его уже в это трансферное окно.
В сезоне-2024/25 он провёл 25 матчей в Английской Премьер-Лиге, но не отметился результативными действиями.
Первые слухи о том, что МЮ готов продать Майну, стали появляться ещё весной этого года.