«Манчестер Юнайтед» продаст Кобби Майну

вчера, 09:28

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну может покинуть клуб.

По информации источника, 20-летний футболист не рассматривается тренерским штабом Рубена Аморима в качестве игрока стартового состава. Сообщается, что если манкунианцы получат достойное предложение о покупке или аренде Майну, то отпустят его уже в это трансферное окно.

В сезоне-2024/25 он провёл 25 матчей в Английской Премьер-Лиге, но не отметился результативными действиями.

Первые слухи о том, что МЮ готов продать Майну, стали появляться ещё весной этого года.

Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:16
Может к Хагу в аренду его отправить
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:01
Чем так неугодил Майну Амориму??? При ЭТХ Майну хорошо играл.
76tv96bkzg2d
76tv96bkzg2d
вчера в 10:40
Осталось только найти куда его впарить
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:34
Мда .. своих не ценим, на его место воспитанник Челси бегает
Гость
