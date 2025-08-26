 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияПольша. Первый дивизион 2025/2026

Экс-вратарь «Спартака» Ковалевски получил должность в «Стали»

вчера, 14:38

Бывший вратарь сборной Польши, «Легии», московского «Спартака», «Сибири» и донецкого «Шахтёра» Войцех Ковалевски получил должность в клубе «Сталь Жешув».

Он будет отвечать за развитие вратарей в команде, выступающей в Первом дивизионе чемпионата Польши. Ковалевски прокомментировал:

Моя роль заключается не только в поддержке самих игроков, но и тренеров вратарей, ведь если тренер развивается, то и игрок тоже. Этот проект показывает, что здесь молодым игрокам созданы идеальные условия для раскрытия своего потенциала и достижения профессионального уровня. В Польше это всё ещё редкость. Результаты налицо.

Несмотря на ограниченную инфраструктуру, «Сталь» воспитала и привела в профессиональный футбол многих молодых игроков. Это заслуживает огромного уважения.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Торпедо» рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера
Вчера, 10:59
ОфициальноСергей Первушин покинул пост главного тренера «Черноморца»
24 августа
ОфициальноАри покинул должность спортивного директора «Торпедо»
22 августа
ОфициальноВ сборной Люксембурга впервые за 15 лет сменился главный тренер
20 августа
Евсеев скоро окажется в российском клубе
20 августа
Официально«Сантос» уволил тренера после разгромного поражения от «Васку да Гама»
18 августа
 
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:13
Помним такого - вратарём хорошим был. Интересно, что Войцех сейчас думает и говорит о российском этапе карьеры?
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:47
Теперь Войцех - "Парень из Стали"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 