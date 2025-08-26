Экс-вратарь «Спартака» Ковалевски получил должность в «Стали»

Бывший вратарь сборной Польши, «Легии», московского «Спартака», «Сибири» и донецкого «Шахтёра» получил должность в клубе «Сталь Жешув».

Он будет отвечать за развитие вратарей в команде, выступающей в Первом дивизионе чемпионата Польши. Ковалевски прокомментировал:

Моя роль заключается не только в поддержке самих игроков, но и тренеров вратарей, ведь если тренер развивается, то и игрок тоже. Этот проект показывает, что здесь молодым игрокам созданы идеальные условия для раскрытия своего потенциала и достижения профессионального уровня. В Польше это всё ещё редкость. Результаты налицо.

Несмотря на ограниченную инфраструктуру, «Сталь» воспитала и привела в профессиональный футбол многих молодых игроков. Это заслуживает огромного уважения.