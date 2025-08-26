В Серии C тренер запросил просмотр на прямую красную карточку своему игроку

1756194906

вчера, 10:55

В итальянской Серии C в качестве теста запустили систему видеоподдержки футбольных матчей (Football Video Support). Она позволяет тренерам запрашивать видеопросмотр определённых моментов.

В игре между «Карпи» и резервной командой «Ювентуса» произошёл уникальный случай, связанный с новой технологией. Арбитр зафиксировал игру рукой у защитника Лоренцо Ломбардии возле своей штрафной и показал ему вторую жёлтую карточку.

Главный тренер хозяев поля Стефано Кассани, считая, что рефери ошибся, запросил просмотр эпизода на предмет возможной прямой красной карточки своему футболисту. Дело в том, что новшество не распространяется на предупреждения. Судья посмотрел момент и увидел, что фола вообще не было, так как мяч попал в грудь. В результате карточка была отменена и футболист остался на поле.