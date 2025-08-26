 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудейство

В Серии C тренер запросил просмотр на прямую красную карточку своему игроку

вчера, 10:55

В итальянской Серии C в качестве теста запустили систему видеоподдержки футбольных матчей (Football Video Support). Она позволяет тренерам запрашивать видеопросмотр определённых моментов.

В игре между «Карпи» и резервной командой «Ювентуса» произошёл уникальный случай, связанный с новой технологией. Арбитр зафиксировал игру рукой у защитника Лоренцо Ломбардии возле своей штрафной и показал ему вторую жёлтую карточку.

Главный тренер хозяев поля Стефано Кассани, считая, что рефери ошибся, запросил просмотр эпизода на предмет возможной прямой красной карточки своему футболисту. Дело в том, что новшество не распространяется на предупреждения. Судья посмотрел момент и увидел, что фола вообще не было, так как мяч попал в грудь. В результате карточка была отменена и футболист остался на поле.

Но, как сообщает Corriere Romagna, в правило внесли изменения, так что теперь арбитры не смогут принимать подобные запросы, поскольку это противоречит принципам такого инструмента. В ближайшие дни ожидается заявление ФИФА.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноСтало известно, кто рассудит матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России
25 августа
«Ахмат» обратился в ЭСК из-за удаления Садулаева в матче против «Оренбурга»
23 августа
Гендиректор «Ахмата» крайне недоволен судейством в матче с «Оренбургом»
22 августа
ОфициальноЭСК РФС поддержала все решения арбитра матча «Спартак» — «Зенит»
22 августа
ОфициальноШафеев рассудит «Рубин» и «Спартак». Назначения на 6-й тур РПЛ
21 августа
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по удалению и пенальти в матче со «Спартаком»
20 августа
 
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:00
Привыкнут постепенно. )
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 