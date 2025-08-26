 
Гафин — о трансферной кампании «Динамо»: «Мы практически выполнили план»

вчера, 10:24

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о летних покупках клуба.

На сегодняшний день мы практически полностью выполнили свой трансферный план, так что теперь задача тренерского штаба — распорядиться имеющимися ресурсами.

Напомним, что последней покупкой «бело-голубых» на данный момент стал трансфер Антона Миранчука из швейцарского «Сьона».

Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:58
Bопрос риторический, сразу, ответить сложно...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:49
У нас как то странно получается....
Все говорят о преимуществе или недостатках того или иного тренера....
Даже я бы сказал прям классификатор тренерского гения некоторые рисуют...
Но по факту то...чемпионят : "Помощник тренера" Каррера...."Тренер Уфы Семак"....Мусаев....чуть не расчемпионился Розовый Чех.....
Может прав уважаемый Леонид Арнольдович....и доля тренерства не более 10%..
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:34
Не слишком ли много комплиментов Личке, и за что? Да, он был близок к чемпионству, но давайте будем предельно откровенны и объективны: Динамо не было чемпионской командой, по игре, точно. Было много везения, много нелогичных голов, а сама игра вызывала много вопросов... Не было игрового баланса, тренерской идеи, и был явный перекос в сторону атаки. Другими словами- Динамо превратилось в Оренбург, то есть, всем колхозом в атаку, а про оборону можно и не вспоминать...

Карпин? Пока не очень понятно, что получится, но идея Карпина понятна- смастерить гармоничную команду, без очевидных перекосов в разные стороны, но главное- создать игровую дисциплину, именно то, чего не было у чеха. Получится или нет- поглядим. Хотелось бы конечно быстрого перевоплощения, но не всегда и не везде это получается. Потери кадровые большие. Очень жаль Лаксальта и Карраскаля, а новички, пока не впечатляют.
Сп62
Сп62
вчера в 11:28
Интересно, Миранчук был взят по плану или сверх плана, как бонус?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:58, ред.
Клуб покинули достаточно знаковые и мастеровитые: Бальбуэна...Карраскаль...Лаксальт...

Клуб пригласил:
Миранчука..Осипенко...Зайнутдинова...Сергеева...Рубенса...

Босс сказал ярмарка закрыта......
Всё в руках Карпина....
Выйдет ли у него забраться так же высоко как у "Розового Свитера"???...который был как никто близок прервать полувековую паузу без чемпионства??

Когда как не сейчас ???
Скоро и Зенит и Спартак выйдут из комы...и не дадут другим много шансов.....
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:52
Поживём увидим... Шорох купюр? Как говорится: "дело не в деньгах, а в их количестве."
v4yzcgwe9kp3
v4yzcgwe9kp3
вчера в 10:52
Физрук Карпин с такой трансферной кампанией доведет Динамо до пердива.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:50
Сомневаюсь, что это согласованная позиция клуба. Завтра скажут ещё что-нибудь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:47, ред.
Лучший "мотиватор" - это шорох купюр....
Но есть одно место где это не работает...аномальная зона...
Вот поэтому я хотел видеть Карпина на месте Семака....в помощь к шороху купюр..))

Хотя интересно что имеют ввиду говоря мотиватор...мотивация....
Заинтересовать...заставить включить ресурсы...дать понять выгоду...психологическое воздействие....???
Ну не забывая конечно "Сколько не говори "халва - во рту слаще не станет""
Capral
Capral
вчера в 10:29
Еще вчера, гафин говорил, что трансферная компания не завершена...
А ту, что уже осуществили, точно, грамотной назвать нельзя. Вобщем, всё как всегда. Остается только надеяться на умение Карпина мотивировать команду, что видно по восходящей Макарова и Маричаля...
Правильно говорит Анатолий Кандауров- Карпин лучший мотиватор в России.
