Гафин — о трансферной кампании «Динамо»: «Мы практически выполнили план»

1756193057

вчера, 10:24

Председатель совета директоров московского «Динамо» высказался о летних покупках клуба.

На сегодняшний день мы практически полностью выполнили свой трансферный план, так что теперь задача тренерского штаба — распорядиться имеющимися ресурсами.

Напомним, что последней покупкой «бело-голубых» на данный момент стал трансфер Антона Миранчука из швейцарского «Сьона».