Гафин — о трансферной кампании «Динамо»: «Мы практически выполнили план»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о летних покупках клуба.
На сегодняшний день мы практически полностью выполнили свой трансферный план, так что теперь задача тренерского штаба — распорядиться имеющимися ресурсами.
Напомним, что последней покупкой «бело-голубых» на данный момент стал трансфер Антона Миранчука из швейцарского «Сьона».
А ту, что уже осуществили, точно, грамотной назвать нельзя. Вобщем, всё как всегда. Остается только надеяться на умение Карпина мотивировать команду, что видно по восходящей Макарова и Маричаля...
Правильно говорит Анатолий Кандауров- Карпин лучший мотиватор в России.
Но есть одно место где это не работает...аномальная зона...
Вот поэтому я хотел видеть Карпина на месте Семака....в помощь к шороху купюр..))
Хотя интересно что имеют ввиду говоря мотиватор...мотивация....
Заинтересовать...заставить включить ресурсы...дать понять выгоду...психологическое воздействие....???
Ну не забывая конечно "Сколько не говори "халва - во рту слаще не станет""
Карпин? Пока не очень понятно, что получится, но идея Карпина понятна- смастерить гармоничную команду, без очевидных перекосов в разные стороны, но главное- создать игровую дисциплину, именно то, чего не было у чеха. Получится или нет- поглядим. Хотелось бы конечно быстрого перевоплощения, но не всегда и не везде это получается. Потери кадровые большие. Очень жаль Лаксальта и Карраскаля, а новички, пока не впечатляют.
