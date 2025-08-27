 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В ЦСКА объяснили, почему Секу Койта покинул клуб

вчера, 18:04

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему нападающий Секу Койта отправился в аренду в турецкий клуб «Генчлербирлиги».

В первую очередь, уход Секу Койта связан с его личным желанием. Мы поговорили с Фабио, он поддержал инициативу футболиста. В итоге, на выгодных для ЦСКА условиях мы расстались с Койта.

Секу принес нам определенную пользу. С экономической точки зрения мы в плюсе. Честно скажу, ждали большего. Возможно, сказался вопрос адаптации, но это однозначно не неудачный трансфер.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Локомотиве» назвали ерундой слухи о запрете на подписание легионеров
Вчера, 15:59
«Фиорентина» не интересуется Даку
Вчера, 14:38
Слухи«Локомотив» не станет подписывать легионеров в это трансферное окно
Вчера, 14:01
СлухиАренда полузащитника «Спартака» Пруцева в «Локомотив» будет бесплатной
Вчера, 13:30
В «Фиорентине» сообщили, когда примут решение по Бельтрану
Вчера, 11:56
Слухи«Пари НН» договорился с нападающим немецкого «Кёльна»
26 августа
 
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:30
Малиец не выдержал конкуренции, удачи ему в Турции.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:26
Пришел бесплатно, ушел за 2,5 млн. Чистая прибыль. Это отлично!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 