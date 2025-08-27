В ЦСКА объяснили, почему Секу Койта покинул клуб

Генеральный директор ЦСКА рассказал, почему нападающий отправился в аренду в турецкий клуб «Генчлербирлиги».

В первую очередь, уход Секу Койта связан с его личным желанием. Мы поговорили с Фабио, он поддержал инициативу футболиста. В итоге, на выгодных для ЦСКА условиях мы расстались с Койта.



Секу принес нам определенную пользу. С экономической точки зрения мы в плюсе. Честно скажу, ждали большего. Возможно, сказался вопрос адаптации, но это однозначно не неудачный трансфер.