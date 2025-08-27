Винисиус не согласен на контракт в 100 млн евро за 5 лет от «Реала»

Нападающий Винисиус Жуниор не удовлетворён предложением по новому контракту от «Реала».
Как сообщается, мадридский клуб предлагает бразильцу пятилетний контракт на 100 млн евро. Форвард не устраивает данное предложение.
Если «Реал» не улучшит условия сделки, Винисиус может покинуть клуб.
но вопрос остается., а может ли Винисиус выжать из себя максимум?
больше сконцентрировавшись на футболе, а не политике, в расизме, в прическах, нытье на фанатов соперников и споры с судьями.
скорей всего. нет.
менталитет бразильца выросшего в фавелы, не изменить.
