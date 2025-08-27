 
Винисиус не согласен на контракт в 100 млн евро за 5 лет от «Реала»

вчера, 22:50

Нападающий Винисиус Жуниор не удовлетворён предложением по новому контракту от «Реала».

Как сообщается, мадридский клуб предлагает бразильцу пятилетний контракт на 100 млн евро. Форвард не устраивает данное предложение.

Если «Реал» не улучшит условия сделки, Винисиус может покинуть клуб.

Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:50
По 20 млн за год нормально, вроде. Но он хочет больше денег. Наверное, лучше мирно расстаться
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:00, ред.
Винисиус можно дать зарплату до 150 млн за 5 лет.
но вопрос остается., а может ли Винисиус выжать из себя максимум?
больше сконцентрировавшись на футболе, а не политике, в расизме, в прическах, нытье на фанатов соперников и споры с судьями.
скорей всего. нет.
менталитет бразильца выросшего в фавелы, не изменить.
матос
матос
вчера в 23:13
прикуела эта жертва расизма , да и впарьте его куда нибудь королевичи , 3 этот головняк нужен?!
Брулин
Брулин
вчера в 22:53
Миятович о Винисиусе: «При Анчелотти его место в составе было в безопасности. Но Алонсо не очень интересует то, что бразилец сделал в прошлом»
