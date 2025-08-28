Голкипер «Гримсби Таун»: «Я вообще болею за МЮ, поэтому немного злюсь»

1756358124

вчера, 08:15

Голкипер «Гримсби Таун» после матча Кубка Лиги против «Манчестер Юнайтед» оценил свою игру в серии пенальти и признался, что болеет за манкунианцев.

Я ещё не осознал нашу победу. Я болею за «Манчестер Юнайтед», поэтому немного разозлен. Но именно ради такого и играешь в футбол. Просто блестяще. Мне следовало сыграть немного лучше в серии пенальти, не так ли? Но я выполнил один сейв, а ребята сделали всё остальное. Это невероятно.