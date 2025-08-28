 
Голкипер «Гримсби Таун»: «Я вообще болею за МЮ, поэтому немного злюсь»

вчера, 08:15
Гримсби ТаунЛоготип футбольный клуб Гримсби Таун (Клифорпс)2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Голкипер «Гримсби Таун» Кристи Пим после матча Кубка Лиги против «Манчестер Юнайтед» оценил свою игру в серии пенальти и признался, что болеет за манкунианцев.

Я ещё не осознал нашу победу. Я болею за «Манчестер Юнайтед», поэтому немного разозлен. Но именно ради такого и играешь в футбол. Просто блестяще. Мне следовало сыграть немного лучше в серии пенальти, не так ли? Но я выполнил один сейв, а ребята сделали всё остальное. Это невероятно.

Напомним, что «Гримсби Таун» и МЮ сыграли со счётом 2:2 в основное время, а в серии пенальти клуб из четвёртого по силе английского дивизиона сумел одержать победу (12:11).

заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:23
тролль ещё тот.
DXTK
DXTK
вчера в 10:47
А я болею за Гримсби и рад что прошли этот МЮ.........
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:22
Ничего страшного -это скоро пройдёт...
Гость
