Аморим — о поражении в Кубке Лиги: «Это уже предел»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался по поводу поражения команды в матче Кубка Лиги против «Гримсби Таун».
Моя задача – разобраться с тем, что произошло. Я хотел бы сказать умные и важные вещи. Но мне нечего сказать. Нечего. И это самая большая проблема. Вижу одни и те же ошибки, но ничего не могу сказать в этот момент. Мне жаль наших болельщиков. Нельзя всё изменить за одно лето. Но нужно выигрывать матчи. И нужно не показывать такую игру. Считаю, что это уже предел. Что-то должно измениться.
Напомним, что «Гримсби Таун» и МЮ сыграли со счётом 2:2 в основное время, а в серии пенальти клуб из четвёртого по силе английского дивизиона сумел одержать победу (12:11).
PS Хочется споросить........тен Хаг был так плох)))))))))) постоянно доходили почти до финала и брали такие кубки........????
PS Хочется споросить........тен Хаг был так плох)))))))))) постоянно доходили почти до финала и брали такие кубки........????
P.S. И чем Гарначо хуже этих звезд?
P.S. И чем Гарначо хуже этих звезд?
Гнать его и выкладывать мешочек золота за Конте.
Гнать его и выкладывать мешочек золота за Конте.