Аморим — о поражении в Кубке Лиги: «Это уже предел»

вчера, 08:03
Гримсби ТаунЛоготип футбольный клуб Гримсби Таун (Клифорпс)2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался по поводу поражения команды в матче Кубка Лиги против «Гримсби Таун».

Моя задача – разобраться с тем, что произошло. Я хотел бы сказать умные и важные вещи. Но мне нечего сказать. Нечего. И это самая большая проблема. Вижу одни и те же ошибки, но ничего не могу сказать в этот момент. Мне жаль наших болельщиков. Нельзя всё изменить за одно лето. Но нужно выигрывать матчи. И нужно не показывать такую ​​игру. Считаю, что это уже предел. Что-то должно измениться.

Напомним, что «Гримсби Таун» и МЮ сыграли со счётом 2:2 в основное время, а в серии пенальти клуб из четвёртого по силе английского дивизиона сумел одержать победу (12:11).

заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:31
Ван Гааля.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:30
Аморим ты чё такой тупой,не можешь нормально скзать: Мы в этом матче проявили характер и совершили невероятный сomeback. Я очень горжусь этими парнями,они настоящие Герои и мы на правильном пути. Если бы не пенальти,мы бы обязательно разгромили этих недоумков и ноунеймов. Мы великий Манчестер во главе с тренером Геостратегом.
112910415
112910415
вчера в 13:54
Это карма какая-то!
DXTK
DXTK
вчера в 10:42
Да ничего страшного не произошло....это бывает с МЮ.....Аморим хоть по пенальти вылетел , а ван Гал помниться 0-4 проигрывал МК Донсу.....

PS Хочется споросить........тен Хаг был так плох)))))))))) постоянно доходили почти до финала и брали такие кубки........????
hate.
hate.
вчера в 09:46
Еще не поздно Шешко Ньюкаслу отдать, а двух 70-ти миллионных обезьян обратно отправить?

P.S. И чем Гарначо хуже этих звезд?
hate.
hate.
вчера в 09:28
Третий матч сезона, а уже предел...
Гнать его и выкладывать мешочек золота за Конте.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 08:20
Ну... Что дальше? Будешь писать?
kert9q4t8ymg
kert9q4t8ymg
вчера в 08:12
Предел точно для такого клуба как МЮ
Брулин
Брулин
вчера в 08:09
Можно спокойно делать ставки на увольнение Аморима (если таковые существуют у букмекеров) до начала второго круга АПЛ! Всё же очевидно с ним и с командой, которая неуправляема абсолютно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:06
Наверное пора парню домой
