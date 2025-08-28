Аморим — о поражении в Кубке Лиги: «Это уже предел»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался по поводу поражения команды в матче Кубка Лиги против «Гримсби Таун».

Моя задача – разобраться с тем, что произошло. Я хотел бы сказать умные и важные вещи. Но мне нечего сказать. Нечего. И это самая большая проблема. Вижу одни и те же ошибки, но ничего не могу сказать в этот момент. Мне жаль наших болельщиков. Нельзя всё изменить за одно лето. Но нужно выигрывать матчи. И нужно не показывать такую ​​игру. Считаю, что это уже предел. Что-то должно измениться.