Дзюба считает, что «Спартаку» следовало вернуть Черчесова

вчера, 20:11

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба заявил, что «Спартаку» нужно было назначить на должность главного тренера Станислава Черчесова, который сейчас работает в «Ахмате»:

Удивляет, что самый большой клуб – такой, как «Спартак» – за 20 лет выиграл только одно чемпионство. Если честно, то если бы они хотели взять трофей, они бы позвали Черчесова — фундаментального человека, который знает, что такое выигрывать.

Ранее Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007 и 2008 годах и был уволен после домашнего поражения со счетом 1:4 от киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов.

Варвар7
Варвар7
вчера в 20:21
А если б пришли в клуб вдвоём - то вообще собрали бы все трофеи...)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:21
Ты, Артём, думал бы лучше о своей карьере. Хотя, предложение хорошее, оно несвоевременное. Уже опоздали.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:16
Не ну если Дзюба сказал значит надо брать Саламыча, а если гора не идёт к Магомеду то Магомед идёт к горе, так что это призыв всем болельщикам Спартака переметнуться на сторону Ахмата
Гость
