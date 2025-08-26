1756228277

вчера, 20:11

Нападающий «Акрона» заявил, что «Спартаку» нужно было назначить на должность главного тренера , который сейчас работает в «Ахмате»:

Удивляет, что самый большой клуб – такой, как «Спартак» – за 20 лет выиграл только одно чемпионство. Если честно, то если бы они хотели взять трофей, они бы позвали Черчесова — фундаментального человека, который знает, что такое выигрывать.

Ранее Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007 и 2008 годах и был уволен после домашнего поражения со счетом 1:4 от киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов.