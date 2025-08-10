Азар: «Я болел за „Арсенал“... Пожалуй, лучше это вырезать из интервью»

Бывший форвард «Челси» Эден Азар рассказал, что болел за «Арсенал» и лично Тьерри Анри.
До перехода в состав «синих» я знал Дидье Дрогба и Николя Анелька, благодаря им клуб был тогда узнаваем. Но «Челси» не был клубом моей мечты. Я следил за мадридским «Реалом», а из игроков моим кумиром был Тьерри Анри. Так что изначально мне нравились «канониры».
В этот момент Азар улыбнулся и добавил:
Давайте вырежем это при монтаже.
Да как бы то не было, он свои лучшие 8 лет карьеры отдал именно Челси, забив красивейшие голы в ворота того же Арсенала, а перейдя в Реал, многочисленные травмы сделали своё плохое дело. Помимо прекрасной игры в Челси, так же принес нам более 150 млн.евро с бонусами от Реала.
Бургерный футболист. В реал он мечтал попасть, как попал, так перестал играть. Красавчик, главное что мечта сбылась.
