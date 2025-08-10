Азар: «Я болел за „Арсенал“... Пожалуй, лучше это вырезать из интервью»

Бывший форвард «Челси» рассказал, что болел за «Арсенал» и лично .

До перехода в состав «синих» я знал Дидье Дрогба и Николя Анелька, благодаря им клуб был тогда узнаваем. Но «Челси» не был клубом моей мечты. Я следил за мадридским «Реалом», а из игроков моим кумиром был Тьерри Анри. Так что изначально мне нравились «канониры».