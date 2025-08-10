Soccer.ru
Азар: «Я болел за „Арсенал“... Пожалуй, лучше это вырезать из интервью»

вчера, 14:05

Бывший форвард «Челси» Эден Азар рассказал, что болел за «Арсенал» и лично Тьерри Анри.

До перехода в состав «синих» я знал Дидье Дрогба и Николя Анелька, благодаря им клуб был тогда узнаваем. Но «Челси» не был клубом моей мечты. Я следил за мадридским «Реалом», а из игроков моим кумиром был Тьерри Анри. Так что изначально мне нравились «канониры».

В этот момент Азар улыбнулся и добавил:

Давайте вырежем это при монтаже.

Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:12
Если посмотреть полное интервью в оригинале, то он говорит и выделяет именно то, что следил за игрой Анри в Арсенале, когда ему было 13-15 лет. А с ранних лет болел он всегда за Реал благодаря Зидану.
Да как бы то не было, он свои лучшие 8 лет карьеры отдал именно Челси, забив красивейшие голы в ворота того же Арсенала, а перейдя в Реал, многочисленные травмы сделали своё плохое дело. Помимо прекрасной игры в Челси, так же принес нам более 150 млн.евро с бонусами от Реала.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:08
Он все шуточки шутит, хотя сам давно стал поводом для мемов не хуже Арсенала.
Бургерный футболист. В реал он мечтал попасть, как попал, так перестал играть. Красавчик, главное что мечта сбылась.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:13
"Что написано пером - не вырубишь топором"...)
