 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколы

«Интер Майами» с Месси в составе потерпел поражение в финале Кубка лиг

вчера, 09:49

«Интер Майами» со счетом 0:3 проиграл футболистам «Сиэтл Саундерс» в финальном матче Кубка лиг. Встреча прошла в Сиэтле.

Забитыми мячами отметились Осазе Де Розарио (26-я минута), Александер Рольдан (82, с пенальти) и Пол Ротрок (89).

В составе «Интер Майами» весь матч провел аргентинский нападающий Лионель Месси. Его команда проиграла финальный матч турнира впервые с 2021 года. Тогда в решающем матче за Суперкубок Испании «Барселона» уступила «Атлетику» со счетом 2:3 в дополнительное время. После этого Месси выиграл семь финалов, в которых принимал участие, включая чемпионат мира (2022) и два Кубка Америки (2021, 2024).

Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Футболист в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) и был признан лучшим игроком турнира. В 2023 году он завоевал Кубок лиг.

По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Барселона» не смогла одолеть «Райо Вальекано», сыграв вничью
Вчера, 00:32
Миланский «Интер» дома проиграл «Удинезе»
31 августа
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Динамо» из Москвы
31 августа
«Атлетик» обыграл на выезде «Бетис» и догнал «Реал» в борьбе за лидерство
31 августа
Гол Влаховича помог «Ювентусу» обыграть «Дженоа»
31 августа
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион» благодаря дублю Гирасси
31 августа
 
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:33
Балласт вернулся и знакомый исход
амурец
амурец
вчера в 11:20
появился Месси в составе и сразу разгром
112910415
112910415
вчера в 11:18
что ж, и такое случается ...
rthjer42tq4r
rthjer42tq4r
вчера в 11:06
Это радует !!!Очередная оплеуха меське!!!
lotsman
lotsman
вчера в 10:56
Потерпел поражение, это футбол. В футболе бывает так что и топ команда проигрывает команде из второй лиги. И то, что в составе команды находится Месси не гарантирует команде постоянные выигрыши.)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:20
Не пойму только, к чему Барселону вспомнили? Нечего, даже случайно, располагать рядом новости из европейских и американских клубов, даже если они в составе МЛС. Эта лига имеет в составах знаменитых, в прошлом, игроков, но они не играют в футбол, а доигрывают... Правда за деньги.
Capral
Capral
вчера в 10:13
Что часто пистон стал разгромы получать. Не пора бы удочки сварачивать ?
h93q68anq8a2
h93q68anq8a2
вчера в 09:58, ред.
И такое случается, можно теперь списать на возвраст
Nenash
Nenash
вчера в 09:57
Поражения приходят вовремя.. Но не для всех.. Это был не день Месси.. Всего лишь.. 🥴😄
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:56
Ну не все же одному Рону финалы сливать)))
fzj6p7yfta2m
fzj6p7yfta2m
вчера в 09:53
Но златой мячишко дномяре всё равно надо выписать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 