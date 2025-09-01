«Интер Майами» с Месси в составе потерпел поражение в финале Кубка лиг

1756709399

вчера, 09:49

«Интер Майами» со счетом 0:3 проиграл футболистам «Сиэтл Саундерс» в финальном матче Кубка лиг. Встреча прошла в Сиэтле.

Забитыми мячами отметились Осазе Де Розарио (26-я минута), Александер Рольдан (82, с пенальти) и Пол Ротрок (89).

В составе «Интер Майами» весь матч провел аргентинский нападающий Лионель Месси. Его команда проиграла финальный матч турнира впервые с 2021 года. Тогда в решающем матче за Суперкубок Испании «Барселона» уступила «Атлетику» со счетом 2:3 в дополнительное время. После этого Месси выиграл семь финалов, в которых принимал участие, включая чемпионат мира (2022) и два Кубка Америки (2021, 2024).

Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Футболист в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата Главной футбольной лиги ( MLS ) и был признан лучшим игроком турнира. В 2023 году он завоевал Кубок лиг.

По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей».