В «Динамо» Мхч сообщили, что к Пальцеву есть интерес от нескольких клубов

1756721794

вчера, 13:16

Несколько российских клубов проявляют интерес к защитнику махачкалинского «Динамо» Валентину Пальцеву. Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

В понедельник портал «Чемпионат» сообщил, что Пальцев близок к переходу в «Краснодар».

«К Пальцеву есть интерес от нескольких клубов из России. Конкретно по „Краснодару“ не могу ничего сказать», — сказал Газизов.

Пальцеву 24 года, он выступает за махачкалинское «Динамо» с июля 2024 года. В текущем сезоне защитник провел 10 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч.