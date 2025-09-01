В «Динамо» Мхч сообщили, что к Пальцеву есть интерес от нескольких клубов

Несколько российских клубов проявляют интерес к защитнику махачкалинского «Динамо» Валентину Пальцеву. Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
В понедельник портал «Чемпионат» сообщил, что Пальцев близок к переходу в «Краснодар».
«К Пальцеву есть интерес от нескольких клубов из России. Конкретно по „Краснодару“ не могу ничего сказать», — сказал Газизов.
Пальцеву 24 года, он выступает за махачкалинское «Динамо» с июля 2024 года. В текущем сезоне защитник провел 10 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч.
Пишут, что сделка по переходу в Краснодар находится на финальной стадии.
