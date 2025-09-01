 
В «Динамо» Мхч сообщили, что к Пальцеву есть интерес от нескольких клубов

вчера, 13:16

Несколько российских клубов проявляют интерес к защитнику махачкалинского «Динамо» Валентину Пальцеву. Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

В понедельник портал «Чемпионат» сообщил, что Пальцев близок к переходу в «Краснодар».

«К Пальцеву есть интерес от нескольких клубов из России. Конкретно по „Краснодару“ не могу ничего сказать», — сказал Газизов.

Пальцеву 24 года, он выступает за махачкалинское «Динамо» с июля 2024 года. В текущем сезоне защитник провел 10 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч.

derrik2000
derrik2000 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:09, ред.
У Спартака "гений трансферного рынка" - Кахигао.
Он даже слово "Пальцев" выговорить не сможет.

Пишут, что сделка по переходу в Краснодар находится на финальной стадии.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:49
Поздновато он раскрылся... А Спартак молчит?
112910415
112910415
вчера в 14:18
точно не задержится в Махачкале ...
wdgkmn68kc6m
wdgkmn68kc6m
вчера в 13:36
Мхч врать не будет
Гость
