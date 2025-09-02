 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Футболист «Спартака» Дуарте станет одноклубником Неймара

вчера, 00:59

Парагвайский защитник Алексис Дуарте перейдет из московского «Спартака» в бразильский «Сантос». Об этом сообщает Radio Nanduti.

По информации источника, сделку завершат в ближайшие часы.

Дуарте 25 лет, он перешел в «Спартак» зимой 2023 года. В составе команды защитник провел 67 матчей в различных турнирах, отметившись 1 голевой передачей. До «Спартака» Дуарте защищал цвета парагвайского «Серро Портеньо».

«Сантос» является восьмикратным чемпионом Бразилии. За команду выступает лучший бомбардир в истории бразильской сборной Неймар.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Динамо» Мхч сообщили, что к Пальцеву есть интерес от нескольких клубов
01 сентября
Слухи«Аль-Наср» хочет приобрести Жерсона у «Зенита»
31 августа
СлухиЖерсон стал главной целью «Аль-Иттихада» на трансферном рынке
31 августа
Слухи«Зенит» приобрёл у «Коринтианса» 30% прав на Педро в августе 2024 года
31 августа
ЦСКА готовит ключевой трансфер лета. Выполняют просьбу защитника Дивеева
31 августаRoman Novikov в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии9
СлухиЗащитник «Интера» Томас Паласиос отверг предложение «Зенита»
31 августа
 
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:08
Берём отработанный материал, а перспективу губим.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:52
Вот Станкович уйдёт, а руины которые он за собой оставит разгребать ведь придётся. В данных обстоятельствах приходится радоваться тому что Никита Чернов хотя бы в аренде, а не продан. Но потерять Дуарте максимально обидно и неприятно, я уже думал что Лукойл меня вряд ли чем то расстроит кроме своего существования и искренне надеялся что они дошли таки до дна, но они его взяли и пробили в очередной уже раз. Грустно это всё и обидно
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 17:00
Наше руководство дураки или притворяются? Продайте Денисова,Литвинова а не Дуарте.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 