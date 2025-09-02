Футболист «Спартака» Дуарте станет одноклубником Неймара

1756763998

вчера, 00:59

Парагвайский защитник Алексис Дуарте перейдет из московского «Спартака» в бразильский «Сантос». Об этом сообщает Radio Nanduti.

По информации источника, сделку завершат в ближайшие часы.

Дуарте 25 лет, он перешел в «Спартак» зимой 2023 года. В составе команды защитник провел 67 матчей в различных турнирах, отметившись 1 голевой передачей. До «Спартака» Дуарте защищал цвета парагвайского «Серро Портеньо».

«Сантос» является восьмикратным чемпионом Бразилии. За команду выступает лучший бомбардир в истории бразильской сборной Неймар.