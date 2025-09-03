«Сантос» объявил о переходе футболиста Дуарте из «Спартака»

1756875508

вчера, 07:58

Парагвайский защитник Алексис Дуарте перешел из московского «Спартака» в бразильский «Сантос». Об этом сообщает пресс-служба «Сантоса».

Соглашение с игроком рассчитано до 2029 года.

Дуарте 25 лет, он перешел в «Спартак» зимой 2023 года. В составе команды защитник провел 67 матчей в различных турнирах, отметившись 1 голевой передачей. До «Спартака» Дуарте защищал цвета парагвайского «Серро Портеньо».

«Сантос» является восьмикратным чемпионом Бразилии. За команду выступает лучший бомбардир в истории бразильской сборной Неймар.