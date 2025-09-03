  • Поиск
«Сантос» объявил о переходе футболиста Дуарте из «Спартака»

вчера, 07:58

Парагвайский защитник Алексис Дуарте перешел из московского «Спартака» в бразильский «Сантос». Об этом сообщает пресс-служба «Сантоса».

Соглашение с игроком рассчитано до 2029 года.

Дуарте 25 лет, он перешел в «Спартак» зимой 2023 года. В составе команды защитник провел 67 матчей в различных турнирах, отметившись 1 голевой передачей. До «Спартака» Дуарте защищал цвета парагвайского «Серро Портеньо».

«Сантос» является восьмикратным чемпионом Бразилии. За команду выступает лучший бомбардир в истории бразильской сборной Неймар.

Сп62
Сп62
вчера в 13:50
Думаю, что у него со Стаковичем взаимоотношения не сложились. При Абаскале он постоянно был в основном составе, а при Дене часто оставался на лавке. Поэтому руководство учитывало именно это обстоятельство.
Брулин
Брулин
вчера в 12:47
Единственное оправдание - если сам просился. И то продавать за ту же сумму, что и брали, полный маразм. Кто бы что ни говорил, сейчас это чуть ли не лучший защитник в команде был
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:43
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 12:23
    Дуарте по своему характеру лидер, у себя на родине в клубе в юном возрасте был капитаном команды. долго в Спартаке к нему отношение было предвзятое, складывалось ощющение, что вставлялись палки в колёса в карьере Дуарте в Спартаке...сейчас продав его за копейки ( меньше 4 млн евро...так могут продавать только наши!!!) начнут искать за 8-9 мультов защитника, который слабее по всем статьям парагвайца. по мне Дуарте через пару сезонов легко можно было продать в европейский клуб минимум за 20 млн евро, тут сильно повлияло похоже мнение супруги ( ребёнок родился совсем недавно в их семье), насильно конечно держать человека нельзя, пожелаем удачи Дуарте в новом клубе, где в нападении играет Неймар, а когда- то играл сам Пеле
    Termez Zidan
    Termez Zidan ответ Termez Zidan (раскрыть)
    вчера в 12:19
    Хотел написать Абена а написал Алена,изаиняюсь
    Termez Zidan
    Termez Zidan
    вчера в 12:19
    Можно мне матом написать в сторону руководства нашего Спартака? Если нет,то только пи..пи..пи...пи...пи...пи... Как то так,одни эмоции и то не хорошие,пусть лучше заберут Хлусевича,Денисова,Алена,Литвинова
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 11:18, ред.
    Я в шоке от руководства ! Вот уроды ! Хороших игроков продают , откровенное де....ьмо оставляют ! Мангаш , Абена , Дуарте , Медина .... ! Зато в составе : Бабич ,Заболотный , Гарсия , Солари , Угальде , Литвинов , Хлусевич , Максименко , Станкович . Вредители !
    Wiamdex
    Wiamdex
    вчера в 11:11
    На сайте Спартака еще нет подтверждения о переходе.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 10:55
    Жаль, ведь Бабич сдал, а вместе они здорово смотрелись. Удачи
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 09:51
    Жаль конечно. За время проведения своего в Спартаке стал надежным центральным защитником. Не удержали...нет сейчас в команде второго Николая Петровича Старостина...тот бы все сделал , что бы парня удержать. Об нынешнем руководстве писать излишне так как все знают об их компетентности...
    112910415
    112910415
    вчера в 09:48
    нормальный толковый Дуарте ...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 09:15
    Про Неймара необязательно нам знать...
    Гость
