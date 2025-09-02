«Ахмат» объявил о переходе футболиста сборной Марокко Махрауи

1756809836

вчера, 13:43

Футбольный клуб «Ахмат» заключил долгосрочный контракт с нападающим сборной Марокко Анасом Эль-Махрауи. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на четыре года, он присоединится к «Ахмату» в ближайшие дни.

Эль-Махрауи 24 года, в прошлом сезоне нападающий сыграл 30 матчей за марокканский клуб «Мекнес», в которых забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. В сборной Марокко игрок провел три матча, не отметившись результативными действиями.