«Ахмат» объявил о переходе футболиста сборной Марокко Махрауи

вчера, 13:43

Футбольный клуб «Ахмат» заключил долгосрочный контракт с нападающим сборной Марокко Анасом Эль-Махрауи. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на четыре года, он присоединится к «Ахмату» в ближайшие дни.

Эль-Махрауи 24 года, в прошлом сезоне нападающий сыграл 30 матчей за марокканский клуб «Мекнес», в которых забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. В сборной Марокко игрок провел три матча, не отметившись результативными действиями.

«Ахмат» под руководством Станислава Черчесова занимает 10-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 8 очков в 7 матчах.

Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:10
Посмотрим, каков он в деле...
sv_1969
sv_1969 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 23:53
Надежда умирает последней!
Sergo81
Sergo81 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:47, ред.
Пример Халка и Витселя показывает,что из рпл можно попасть в Китай )), да и халк пришёл из порто монстром. Связка халк Фалькао наводила ужас на защиту лучших команд Европы! Тогда ЛЧ была у нас, сейчас такого уровня бойцы даже разговаривать об этом не будут.
sv_1969
sv_1969 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 23:04
Мне кажется что они считают что из РПЛ они все же могут попасть в сборную! Пример Халка перед глазами!
Sergo81
Sergo81 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:53
То есть на сборную, на карьеру сразу крест. Да и денег то Саудиты больше Зенита могут дать, тогда бы уж сразу в пески).
sv_1969
sv_1969 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 21:31
Ну в зенит то понятно! Деньги .... допустим в условнойй Валенсии столько не дадут! А в зените насыпят))
Sergo81
Sergo81 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:29
Тем странно, что они едут в рпл. Вполне мог в Европе поиграть. Мне вообще непонятно, зачем, например сильные бразильцы в Зенит едут? Деградация футбольная же наступает. Ломают себе карьеры.
Муравьед
Муравьед
вчера в 20:40
Усиление еще никому не мешало, главное что бы адаптация прошла успешно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:51
Пока Конате не нашел свою игру. Только с пенальти гол. Хорошая конкуренция помогает подтянутся
shlomo
shlomo
вчера в 15:47
Хорошо работают скауты.... если угадали с ним то им премия...:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:32
Интересно, это уже под Черчесова трансфер или просто так?...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:17
Ну вот, теперь можно брать РПЛ и Кубок
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:41
У Марокко сильная сборная, да и Черчесов разбирается в футболе.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 14:33
Удачи в Ахмате!
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:19, ред.
В Марокко сейчас неплохие игроки! Не хуже наших паспортистов!
3hupfd776wdr
3hupfd776wdr
вчера в 14:17
У Стасика он точно не забалует
Гость
