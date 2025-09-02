Защитник «Динамо» Мхч Пальцев с большой вероятностью будет в «Краснодаре»

1756808025

вчера, 13:13

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев с большой долей вероятности продолжит карьеру в футбольном клубе «Краснодар». Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов.

В понедельник портал «Чемпионат» сообщил, что Пальцев близок к переходу в «Краснодар».

"С большой долей вероятности Пальцев окажется в «Краснодаре», — сказал Газизов.

Пальцеву 24 года, он выступает за махачкалинское «Динамо» с июля 2024 года. В текущем сезоне защитник провел 10 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч.