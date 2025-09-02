 
Защитник «Динамо» Мхч Пальцев с большой вероятностью будет в «Краснодаре»

вчера, 13:13

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев с большой долей вероятности продолжит карьеру в футбольном клубе «Краснодар». Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов.

В понедельник портал «Чемпионат» сообщил, что Пальцев близок к переходу в «Краснодар».

"С большой долей вероятности Пальцев окажется в «Краснодаре», — сказал Газизов.

Пальцеву 24 года, он выступает за махачкалинское «Динамо» с июля 2024 года. В текущем сезоне защитник провел 10 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч.

vovinho11
vovinho11
сегодня в 01:48
Опять гребёт игроков эта деревня
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:33, ред.
А главный тренер Краснодара Мусаев в воскресенье сказал, что трансферная кампания и на вход и на выход завершена, и на 99% трансферов больше не будет. А еще Пальцева хотели купить Быки в межсезонке, но он участвовал в потасовке во время товарищеского матча этих команд и его кандидатура была вычеркнута из списка Краснодара. Пусть сидит в Махачкале, он там ключевой игрок. У нас он будет лавку пылесосить
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 21:29
Не отдавать,хотя б,до конца сезона!
Вещий
Вещий
вчера в 15:50
Мхч когда прочитал что то сразу не понял буковки что означают...:))))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 15:28, ред.
Это потеря для Динамо.Ключевой игрок основы.
5pf4kawwfzkv
5pf4kawwfzkv
вчера в 15:28
Хороший защитник быкам пригодится
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:46
Жаль, что Спартак не договорился.
99dp39hw3zty
99dp39hw3zty
вчера в 14:17
У Стасика он точно не забалует
